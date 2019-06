NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi waktu WIB. Ada beberapa sentimen negatif yang membuat pasar saham di zona merah, salah satunya investor menunggu pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping di KTT G20 minggu ini.

Melansir Reuters, Selasa (25/6/2019), indeks S&P 500 berakhir lebih rendah karena kerugian perusahaan perawatan kesehatan membayangi kenaikan sektor teknologi. Kemudian Nasdaq juga tergelincir dipimpin pelemahan saham Boeing Co.

Baca Juga: Rencana Pertemuan Trump-Xi Jinping Angkat Wall Street

Dow Jones Industrial Average naik 8,41 poin, atau 0,03%, menjadi 26.727,54, S&P 500 kehilangan 5,11 poin, atau 0,17%, menjadi 2.945,35 dan Nasdaq Composite turun 26,01 poin, atau 0,32% menjadi 8.005,70.

Saat ini pelaku pasar berharap Trump dan Xi akan menyepakati sesuatu untuk meredakan perang dagang yang membuat perlambatan ekonomi global.

Baca Juga: Tutup Akhir Pekan, Wall Street Melemah

"Hari ini perdagangan sangat sepi. Orang-orang mencerna The Fed dan menantikan hasil yang mungkin dari G20 dan bagaimana hal itu pada gilirannya dapat memengaruhi Fed ke depan," kata Ketua Northeast Investors Trust Bruce Monrad.

Dalam pertengkaran terkait perdagangan terbaru, FedEx Corp meminta maaf karena secara keliru mengembalikan ponsel Huawei ke pengirimnya, setelah salah mengartikan paket dari perusahaan teknologi China bulan lalu. Langkah ini memicu kemarahan otoritas China dan meningkatkan prospek FedEx ditambahkan ke daftar entitas tidak dapat diandalkan China. Saham perusahaan pengiriman paket turun 2,7%.

Caesars Entertainment Corp melonjak 14,5% di tengah berita bahwa saingannya Eldorado Resorts Inc telah setuju untuk membeli operator kasino seharga USD8,5 miliar. Eldorado turun 10,6%. Dalam perdagangan sebelumnya, Bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street dibuka naik tipis karena pelaku pasar menantikan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada pekan ini. Mengutip CNBC, Senin (24/6/2019), indeks Dow Jones Industrial Average naik 32 poin dengan saham United Technologies memimpin penguatan. Indeks S&P 500 naik 0,1% didukung penguatan sektor utilitas dan konsumer. Sementara itu, indeks Nasdaq Composite diperdagangkan naik 0,2%.