JAKARTA - PT Cowell Development Tbk (COWL) menatap tahun 2019 ini dengan optimis. Perseroan menargetkan pendapatan tahun ini sebesar Rp525 Miliar.

Presiden Direktur Cowell Development Darwin Fernandes mengatakan pihaknya menargetkan agar tahun-tahun mendatang bisa terus untung. Dirinya menginginkan agar setiap tahunnya bisa nai 20%

"Kemungkinan kita maksimal naik 10-15% 525 miliar. Mudah mudahan di tahun depan mengalami kenaikan 20% tahun depan 20% lagi," ujarnya di Jakarta, Jumat, (28/5/2019).

Untuk mencapai target tersebut lanjut Darwin, pihaknya fokus pada proyek-proyek yang tengah dalam masa pembangunan. Perseroan akan memfokuskan proyek di Cikarang dimana perseroan memulai pembangunan The Oasis tower ke-2 yakni Acacia Tower serta perumahan The Banyan yang tercatat sold out pada akhir 2018.

"Cowell akan terus mengembangkan kawasan ini, mengingat The Oasis yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan Kota Industri terbesar di Asia Tenggara dengan hampir 2.100 unit pabrik dari 25 negara berlokasi di kawasan tersebut," jelasnya.

Sedangkan pada April 2018, Perseroan melakukan launching New Richwood yakni produk hunian rumah dan City Gate yakni produk komersial (ruko) yang merupakan pengembangan lahan residential di kawasan Borneo Paradiso, Balikpapan, Kalimantan Timur. New Richwood mendapatkan animo yang positif dari masyarakat pada saat launching.

Saat ini, Cowell juga merupakan pengelolaan pusat perbelanjaan, Plaza Atrium Senen pada kuartal pertama 2019 membukukan kenaikan transaksi sebesar 9,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal pertama 2018.

Pencapaian ini merupakan dampak positif adanya tenant mix yang tepat serta redesign yang baru dilakukan, sebagai salah satu respon terhadap trend yang tengah berkembang di masyarakat.

Hingga saat ini, occupancy Plaza Atrium juga telah mencapai 94%. Sementara okupansi tower office mencapai 37,15%.

"Area terisi 94% ukuran yang sangat tinggi untuk operasional mall. Untuk tower office area okupansinya 37,15%," jelasnya.

Selain itu, perseroan juga merombak jajaran Direksi dan Komisaris. Perombakan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan sudah disetujui oleh pemegang saham. Adapun jajaran direksi Perseroan adalah sebagai berikut; - Presiden Direktur: Darwin Fernandes Manurung. - Direktur: Firdaus Fahmi, - Direktur: Budi Legowo. Sementara jajaran dewan komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut: - Presiden Komisaris: Harijanto Thany - Komisaris: Wahyu Hartanto, - Komisaris Independen: Baby Noviani.