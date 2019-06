NEW YORK - Harga minyak dunia lebih rendah pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB).Hal tersebut karena pasar tertekan oleh lonjakan produksi minyak mentah AS pada April dan peningkatan jumlah rig minyak AS minggu ini

Pasokan minyak mentah AS mencapai 12,162 juta barel per hari (bph) pada April, kenaikan yang mencolok 246.000 bph dari bulan sebelumnya, menurut laporan bulanan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Jumat (28/6/2019).

Texas mencatat produksi minyak mentah terbesar bulan ini, yang naik 11.000 barel per hari menjadi 4,967 juta barel per hari. Produksi lepas pantai di Teluk Meksiko AS datang sebagai yang terbesar kedua, naik 77.000 barel per hari menjadi 1,982 juta barel per hari.

Di sisi lain, jumlah rig pengeboran AS yang aktif untuk minyak meningkat empat rig menjadi 793 rig untuk pekan yang berakhir Jumat (28/6/2019), kata perusahaan jasa energi AS Baker Hughes dalam laporan mingguannya pada Jumat (28/6/2019).

Kenaikan jumlah rig tersebut mengikuti kenaikan kecil satu rig minggu sebelumnya, namun jauh lebih rendah dari 858 rig pada minggu yang sama tahun lalu.

Dikutip dari Antaranews, Sabtu (29/6/2019),patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun USD0,96 menjadi menetap pada USD58,47 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun USD0,93 menjadi ditutup pada USD64,74 per barel di London ICE Futures Exchange.

(rhs)