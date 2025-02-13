Harga Minyakita Naik Dekati Rp18.000, Ini Biang Keroknya

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membeberkan biang kerok harga minyak goreng kemasan rakyat alias minyakita di kawasan Timur Indonesia yang melambung tinggi.

Padahal harga komoditas ini secara nasional mulai mengalami penurunan, sekalipun masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

1. Harga Minyakita di Pasaran

Dia menyenut harga minyakita rata-rata ada di angka Rp17.300 per liter, turun dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp17.800 per liter. Adapun harga eceran tertinggi minyakita yang ditetapkan pemerintah di level Rp15.700 per liter.



“Memang secara nasional jadi harganya sudah menurun secara nasional kemarin harganya Rp17.800 secara nasional, sekarang sudah Rp17.300,” ujar Budi saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).



“Memang ada pasar-pasar tertentu yang menjual sampai Rp19.000, ada pasar-pasar tertentu,” paparnya.

2. Harga Melonjak di Indonesia Timur

Soal harga pasar yang melonjak di Timur Indonesia, lanjut dia, disebabkan minimnya distributor. Hal ini menjadi sebab harga masih terkerek naik.