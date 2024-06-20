Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.500 per Liter

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:06 WIB
Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.500 per Liter
Harga Minyak goreng naik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menYatakan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita akan naik menjadi Rp15.500 per liter pada minggu depan.

"Sudah dibikin dan juga dibahas. Kenaikannya minggu depan," ucap Mendag dikutip Antara, Kamis (20/6/2024).

Sebelumnya, harga HET Minyakita Rp14.000 per liter dan pihaknya mengusulkan kenaikan karena sudah waktunya untuk mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini sudah melebihi Rp16.000.

Selain itu, HET Minyakita yang berlaku saat ini, dinilainya sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

"Karena kan disesuaikan juga, dulu kan rupiah Rp14.500, sekarang sudah Rp16.000 lebih. Nanti khawatir kalau nggak disesuaikan ekspornya jauh beda harganya. Nanti kami kurang lagi," kata Mendag.

Kenaikan tersebut, juga menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, seperti beras yang saat ini sudah mengalami kenaikan harga.

Halaman:
1 2
