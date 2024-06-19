Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp474 Miliar Akhirnya Dibayar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:32 WIB
Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp474 Miliar Akhirnya Dibayar
Utang Rafaksi Minyak goreng. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melunasi kewajiban pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada produsen dan pedagang ritel sebesar Rp474 Miliar.

Utang rafaksi atau selisih harga yang harus dibayarkan pemerintah kepada pelaku usaha minyak goreng yang telah menjalankan kebijakan satu harga pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemeterian Perdagangan, Isy Karim mengatakan persoalan hutang rafaksi ini sudah di tingkat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Rafaksi sudah, sebagian sudah (dibayar) mungkin. Ini kan proses sudah bergulir di BPDPKS, jadi kita lihat saja di BPDPKS, kan masih hanya memilah-milah dari total itu dari perusahaan A dapat berapa perusahan B dapat berapa," jelas Isy Karim kepada wartawan.

Isy mengatakan pembayaran rafaksi tersebut akan melalui produsen, yang setelahnya ditunaikan ke ritel.

"Iya produsen (dulu) (lalu) ke ritel," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124003/minyak-Xb1J_large.jpg
Daya Beli Lesu, Stabilitas Harga Minyak Goreng Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122243/minyak-R7JE_large.jpg
5 Fakta Takaran Minyakita Disunat Bikin Prabowo Marah hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122519/mentan-N2Cd_large.jpg
Mentan Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122066/mendag-Y6Sl_large.png
Pabrik Minyakita yang Curangi Takaran Resmi Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121830/wamentan-dgDC_large.jpg
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121591/minyak-ecpy_large.jpg
Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Ini Sosoknya Viral karena Diduga Tak Sesuai Takaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement