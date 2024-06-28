Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga MinyaKita Naik Jadi Rp15.700 per liter

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:44 WIB
Harga MinyaKita Naik Jadi Rp15.700 per liter
Harga Minyak goreng. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter.

Mendag, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp1.700 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.

“Ya kita lagi nunggu Permendag, sementara saya minta Dirjen Kemendag untuk relaksasi harga Rp15.700 per liter,” kata Mendag dikutip Antara, Jumat (28/6/2024).

Menurut dia, kenaikan harga itu kemungkinan akan naik dalam waktu yang tidak lama ini, setelah hasil Permendag yang diusulkan pihaknya selesai.

Zulhas menyampaikan alasan relaksasi HET MinyaKita menjadi Rp15.700 karena HET Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

