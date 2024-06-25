Selamatkan Industri Tekstil, Mendag-Sri Mulyani Rumuskan Kebijakan Anti-Dumping

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani segera merumuskan kebijakan anti-dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), guna menyelamatkan keterpurukan industri tekstil dari ancaman impor.

"Saya sore ini akan rapat rumuskan dengan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan besok kalau surat itu selesai berarti lusa, 3 hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan anti dumping itu bisa selesai," terang Zulhas di Istana Negara, Selasa (25/6/2024).

BACA JUGA: Ini Cara Jokowi Selamatkan Industri Tekstil di Tengah Badai PHK Massal

Zulhas menyebutkan, dalam rapat yang membahas polemik industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pengembalian Permendag Nomor 8 Tahun 2024 atau menggantinya dengan aturan baru.

"Tadi disepakati karena usulan Menteri Perindustrian untuk mengembalikan Permendag 8 2024," katanya.

BACA JUGA: Jokowi Turun Tangan Atasi PHK Massal Karyawan Industri Tekstil

Zulhas mengatakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 itu sempat menjadi polemik lantaran mengalami tiga kali perubahan dalam kurun waktu dua bulan. Ia mengatakan, polemik itu pun tercipta di antara kalangan Menteri yang menyepakati Permendag tersebut.

"Dan Permendag 8 ini kan sudah dalam kurun waktu 1-2 bulan ada 3 kali perubahan. Dari Permendag 25 ke Permendag 36, proses lagi yang nyusun waktu itu kita-kita juga, tapi kita-kita juga yang protes pada waktu itu," jelas Zulhas.