Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |20:36 WIB
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dan garmen nasional. AGTI menegaskan, sektor ini tetap berkomitmen menjaga daya saing global, keberlanjutan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional.

Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia Anne Patricia Sutanto menyampaikan bahwa meskipun industri menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai USD 11.9 miliar tahun 2024.

“Kami ingin menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi. Kami terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi, dan sustainability untuk memastikan daya saing produk Indonesia di pasar global tetap kuat,” ujar Anne di Jakarta, Selasa (27/10/2025).

Selain berorientasi ekspor, sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

“Kita meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil Nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak. Ini memang bukan pekerjaan ringan dan bisa dikerjakan orang segelintir pihak, tapi perlu kerja gotong royong dan rasa nasionalme yang tinggi berlandaskan asas Pancasila. Fokus kami adalah menjaga produktivitas dan keberlanjutan industri nasional,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164475/tekstil-fZnD_large.jpg
HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149550/tekstil-5aVo_large.jpg
Industri Tekstil Tegaskan RI Bukan Tempat Buang Baju Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148961/industri_tekstil-AZ7K_large.jpg
Pemerintah Tolak Kenakan Bea Masuk Antidumping Benang Filamen China, Industri TPT Bernapas Lega?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148809/industri_tekstil-eOBC_large.jpg
Mendag Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Benang dari China, Ini Dampak Bagi Industri Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3136990/tekstil-fnVq_large.jpg
Biaya Produksi Mahal Jadi Tantangan Industri dan Produk Tekstil Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/320/3096610/250-ribu-pekerja-tekstil-kena-phk-60-pabrik-gulung-tikar-gara-gara-impor-ilegal-Iw7D71IOuA.jpg
250 Ribu Pekerja Tekstil Kena PHK, 60 Pabrik Gulung Tikar Gara-Gara Impor Ilegal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement