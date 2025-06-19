Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Benang dari China, Ini Dampak Bagi Industri Tekstil

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |23:16 WIB
Mendag Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Benang dari China, Ini Dampak Bagi Industri Tekstil
Pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY, bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil POY dan DTY.  (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk tidak melanjukan proses pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China. Pasalnya, pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY, bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil POY dan DTY. 

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne P Sutanto menjelaskan, kondisi industri tekstil dalam 2 tahun terhadap kebutuhan POY hampir 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri.  Sehingga pengenaan anti dumping akan menurunkan daya saing produksi turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional terutama pada 101 perusahaan. 

"Efek dari pengenaan anti dumping dikhawatirkan akan menambah PHK dan penutupan pabrik tekstil lebih lanjut," ujarnya, Kamis (19/6/2025). 

Oleh karena itu, pelaku industri tekstil mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengarkan masukan dunia usaha berdasarkan informasi terkini dan dinamika pasar dunia. Di mana Kementerian dan Lembaga, pada saat Apindo, API dan APSyFI memaparkan pandangan terkait POY dan DTY, Kementerian Perdagangan juga mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan KPPU dalam pemaparan dengan dunia usaha.

Anne menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar 3 bulan yang lalu dan pada saat perwakilan 101 pengusaha Tekstil dipertemukan dengan APSyFI.  Kekhawatiran APSyFi mengenai anggotanya yang kalah berdaya saing sebenarnya sudah dibahas dalam pertemuan di mana perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktek praktek standard berbisnis. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/455/3179666/tekstil-VPCD_large.jpg
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164475/tekstil-fZnD_large.jpg
HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149550/tekstil-5aVo_large.jpg
Industri Tekstil Tegaskan RI Bukan Tempat Buang Baju Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148961/industri_tekstil-AZ7K_large.jpg
Pemerintah Tolak Kenakan Bea Masuk Antidumping Benang Filamen China, Industri TPT Bernapas Lega?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3136990/tekstil-fnVq_large.jpg
Biaya Produksi Mahal Jadi Tantangan Industri dan Produk Tekstil Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/320/3096610/250-ribu-pekerja-tekstil-kena-phk-60-pabrik-gulung-tikar-gara-gara-impor-ilegal-Iw7D71IOuA.jpg
250 Ribu Pekerja Tekstil Kena PHK, 60 Pabrik Gulung Tikar Gara-Gara Impor Ilegal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement