NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) , Wall Street dibuka naik tajam pada perdagangan hari Senin. Perusahaan pembuat chip mendapat keuntungan besar, karena ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China mereda setelah kedua belah pihak sepakat untuk memulai kembali pembicaraan.

Melansir Reuters, Senin (1/7/2019), pasar saham melonjak lebih dari 1% ketika perdagangan dengan S&P 500 dan Dow mencapai rekor tertinggi karena investor kembali ke aset berisiko setelah gencatan senjata.

Indeks benchmark melampaui rekor tertinggi sebelumnya di 2,964.15 yang dicapai pada 21 Juni. Dow Jones Industrial Average naik 205,90 poin, atau 0,77%, pada pembukaan menjadi 26.805,86. S&P 500 .SPX dibuka lebih tinggi sebesar 29,65 poin, atau 1,01%, pada 2.971,41. Nasdaq Composite .IXIC naik 139,61 poin, atau 1,74%, menjadi 8.145,85 pada bel pembukaan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menawarkan konsesi termasuk tidak ada tarif baru dan pelonggaran pembatasan pada Huawei Technologies Co Ltd untuk mengurangi ketegangan dengan Beijing.

Adapun saham yang meningkat di antaranya Intel Corp (INTC.O), Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) dan Micron Technology Inc (MU.O) naik antara 3% dan 4,6%.

Saham-saham mengalami aksi jual paling tajam di Mei setelah meningkatnya perselisihan perdagangan AS-China memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global.

Namun, ekspektasi Federal Reserve yang lebih akomodatif membantu S&P 500 dan indeks blue-chip Dow Industrials memposting kinerja Juni terbaik mereka secara turun-temurun.

Di antara saham lainnya, saham MGM Resorts International (MGM.N), Wynn Resorts Ltd (WYNN.O), Melco Resorts & Entertainment Ltd (MLCO.O) dan Las Vegas Sands Corp (LVS.N) naik antara 1% dan 5 % setelah pendapatan perjudian di wilayah China di Makau naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Juni.

