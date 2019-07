LOS ANGELES – Ahli waris mantan CEO Formula 1 (F1) Group Petra Ecclestone menjual rumah di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) senilai 95 juta poundsterling (Rp1,6 triliun).

Sekitar delapan tahun yang lalu Petra, yang juga sosialita ternama, membeli rumah bernama The Manor itu senilai 67,5 juta poundsterling (Rp1,1 triliun).

Sejak saat itu Petra melakukan beberapa kali rekonstruksi dan dekorasi, termasuk pembangunan ruang pesta di bawah tanah dan pemasangan sejumlah aquarium besar yang dipenuhi ikan eksotis.

Baca Juga: 10 Rumah Termahal di Dunia, Harganya Sampai Ada yang Belasan Triliun!

Rumah itu sangat besar; berdiri di atas tanah seluas 56.500 kaki persegi di Holmby Hills dan sedikitnya memiliki 123 kamar. Petra, anak mantan bos F1 Bernie Ecclestone, telah mencoba menjual kunci The Manor pada 2016.

Saat itu dia mengubah harga sebanyak tiga kali sebelum calon pembeli tertarik untuk membelinya. Namun perincian penjualan rumah itu tidak dipublikasikan. Seperti dilansir Dailymail, transaksi sudah disepakati Petra.

Sebelum rumah itu laku, Petra pindah menuju Brentwood, hanya berjarak beberapa meter dari Holmby Hills, dengan membeli rumah baru senilai 18 juta poundsterling (Rp319 miliar).

Dia terpaksa pindah dan bersiap menikah dengan Sam Palmer setelah bercerai dengan suaminya James Stunt dua tahun silam. Perceraian antara Petra dan Stunt berlangsung panjang. Keduanya memperebutkan harta kekayaan senilai 5,5 miliar poundsterling, termasuk rumah senilai 100 juta poundtserling di Chelsea, Inggris.

Baca Juga: Miliarder Ini Beli Apartemen Termahal, Harganya Rp3,3 Triliun

Petra yang memiliki tiga anak kemudian pindah menuju Los Angeles, AS, pada 2018 untuk mengawali hidup baru. “Sebelumnya saya tinggal di apartemen seluas 5.000 kaki persegi. Saya kemudian pindah ke rumah yang lain di London seluas 20.000 kaki persegi,” ujar Petra mengacu pada rumah besar di Chelsea.

“Saya tahu rumah itu sangat luas, bahkan terlalu luas. Saya merasa sedang berada di sebuah museum,” tandas Petra. Bagaimanapun, setelah meninggalkan Inggris, Petra kembali harus tinggal di rumah yang jauh lebih luas, The Manor.

Di The Manor, pendahulunya memiliki tempat bowling, sebuah ruangan taman bunga, dan gudang perak. Rumah itu juga memiliki tempat pangkas rambut, pem bungkusan kado, bar Prancis, dan keju. Petra kurang menyukai gaya dekorasi itu dan mengubah sebagian besar interior dan fungsi ruangan The Manor.

Penggarapannya membutuhkan waktu lebih dari sembilan pekan dengan melibatkan 500 ahli bangunan. Dia mengganti ruang pembungkusan kado dengan salon rambut perempuan dan tempat pemijatan. Petra juga menambah ruang berjemur, solarium, dan ruang bermain.

Pekarangan rumah juga dilengkapi dengan lapangan rumput, kebun mawar, kebun jeruk, patung, air mancur, kolam renang, lapangan tenis, dan spa. The Manor merupakan rumah terbesar di Los Angeles, 1.500 kaki lebih besar dari pada Gedung Putih.

Holmby Hills merupakan salah satu tempat permukiman kelas atas dengan harga selangit. The Manor (USD119 juta) memecahkan rekor rumah termahal yang disandang The Playboy Mansion yang terjual USD100 juta pada 2016. The Manor juga menjadi rumah keempat yang terjual di atas USD100 juta di Los Angeles.