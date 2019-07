JAKARTA - Layanan Damri dengan rute Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan. Pasalnya sopir bus Damri dengan trayek Bandara Soekarno-Hatta melakukan mogok kerja pada Sabtu 6 Juli 2019.

"Adapun tuntutannya adalah agar helper-helper lama direkrut oleh Damri dan diposisikan di dalam bus kembali," kata Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, Damri menetapkan kebijakan terkait helper yakni yang pertama adalah Damri sedang terus mengembangkan dan melaksanakan penggunaan electronic ticketing system.

Dengan system e-ticket, layanan helper di dalam bus (on board) sudah tidak diperlukan. Namun perlu digarisbawahi bahwa layanan helper tidak pernah dihilangkan. Layanan helper dipindahkan dari dalam bus (on board) ke luar bus (off board).

(rhs)