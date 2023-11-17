Ada Damri Rute Stasiun Kereta Cepat Halim-Bandara Soekarno Hatta, Segini Tarifnya

Rute Damri dari stasiun kereta cepat Halim ke Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: MPI)

JAKARTA - Perum Damri menghadirkan layanan Jabodetabek Airport Connexion (JAC) rute Stasiun Kereta Cepat Halim menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Flag off uji coba layanan bus Jabodetabek Airport Connexion diadakan pada Kamis, 16 November 2023 di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur.

BACA JUGA:

Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha Damri Dadan Rudiansyah mengatakan bahwa rute Stasiun Kereta Cepat Halim menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta ditujukan untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Halim.

“Penyediaan layanan ini merupakan upaya peningkatan konektivitas serta layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi para penikmat transportasi publik. Damri berharap integrasi antarmoda ini bisa membuahkan hasil yang positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

BACA JUGA:

Dadan mengatakan, selama masa uji coba, Damri memberikan diskon layanan 50% yaitu sebesar Rp40.000 dari harga normal Rp80.000.