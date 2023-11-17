Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Damri Rute Stasiun Kereta Cepat Halim-Bandara Soekarno Hatta, Segini Tarifnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:53 WIB
Ada Damri Rute Stasiun Kereta Cepat Halim-Bandara Soekarno Hatta, Segini Tarifnya
Rute Damri dari stasiun kereta cepat Halim ke Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perum Damri menghadirkan layanan Jabodetabek Airport Connexion (JAC) rute Stasiun Kereta Cepat Halim menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Flag off uji coba layanan bus Jabodetabek Airport Connexion diadakan pada Kamis, 16 November 2023 di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur.

 BACA JUGA:

Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha Damri Dadan Rudiansyah mengatakan bahwa rute Stasiun Kereta Cepat Halim menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta ditujukan untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Halim.

“Penyediaan layanan ini merupakan upaya peningkatan konektivitas serta layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi para penikmat transportasi publik. Damri berharap integrasi antarmoda ini bisa membuahkan hasil yang positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

 BACA JUGA:

Dadan mengatakan, selama masa uji coba, Damri memberikan diskon layanan 50% yaitu sebesar Rp40.000 dari harga normal Rp80.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/320/2854387/tarif-naik-bus-damri-ke-bandara-kertajati-termurah-rp80-000-ILMn3cn1Ym.JPG
Tarif Naik Bus Damri ke Bandara Kertajati, Termurah Rp80.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/320/2833397/damri-ambil-alih-seluruh-aset-dan-600-armada-ppd-WbKqp8WAXo.jpg
Damri Ambil Alih Seluruh Aset dan 600 Armada PPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/27/320/2735100/damri-dan-ppd-digabung-ini-alasan-erick-thohir-lKwBQyUiPe.jpg
Damri dan PPD Digabung, Ini Alasan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/01/320/2495142/kantor-damri-digeruduk-serikat-pekerja-ada-apa-vjHM1VQ8yi.jpg
Kantor Damri Digeruduk Serikat Pekerja, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/03/320/2465588/rugi-rp220-miliar-damri-tak-setor-dividen-ke-negara-3bPzk769zx.jpg
Rugi Rp220 Miliar, Damri Tak Setor Dividen ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/22/320/2398965/dari-bbm-bus-damri-dikonversi-jadi-listrik-piW3vvyE1E.jpg
Dari BBM, Bus Damri Dikonversi Jadi Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement