DEPOK - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Universitas Indonesia (UI) bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) menghimpun dana bagi para mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan dana agar tetap bisa kuliah, melalui BNI UI Half Marathon 2019.

Dalam lomba lari yang dilhelat tiap tahun ini, penyelenggara berhasil melaksanakan program penghimpunan endowment fund UI yang terus dikembangkan melalui mekanisme penempatan produk Reksadana BNI AM Makara Investasi.

(Dirut BNI Achmad Baiquni, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Ketua Majelis Amanat Universitas Indonesia (UI) Saleh Husin dan Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono memperlihatkan medali Finisher seusai berlari)

Dana ini diharapkan mampu membantu UI dalam menopang pendidikan, termasuk memberikan kemudahan bantuan pendidikan bagi mahasiswa baru dan lama yang membutuhkan bantuan dana.

Penyerahan simbolis Dana Abadi ini dilakukan Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono kepada Rektor UI Muhammad Anis di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (7 Juli 2019).

Prosesi tersebut disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Ketua Majelis Amanat UI Saleh Husin. Hadir juga pada kesempatan yang sama Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati.

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 300 juta dialokasikan dari hasil kegiatan utk pengembangan pendidikan melalui pembelian Reksadana BNI AM Makara Investasi.

Ketua Iluni UI, Arief Budhy Hardono berharap penempatan Reksadana BNI AM Makara Investasi pada tahun ke tiga kepengurusan ‘Rumah Kita’ dapat menjadi bukti konsistensi pengurus untuk turut membantu berbagai elemen di dalam maupun di luar UI.

“Terima kasih kepada 4.800 pelari yang telah mendukung program ini dan kepada seluruh pihak terkait yang telah menjadi partner kami, baik pada tahun ini ataupun dari pertama kali lomba ini dilaksanakan pada tahun 2016. BNI selaku partner setia kami, semoga apa yang telah diberikan mampu menjadi bagian dari tangan-tangan kecil untuk para mahasiswa yang membutuhkan,” ujarnya.

Adapun bagi UI, pelaksanaan BNI-UI Half Marathon 2019 akan menjadi pembuktian konsistensi kampus sebagai pelaksanaan kompetisi lari yang dikenal sebagai the most greenest dan sterile race area in town. Race Day digelar dengan 3 kategori jarak tempuh lari yang berbeda. Peserta dapat memilih satu diantara 3 jarak tempuh lari yang disediakan, yaitu jarak 5K, 10K dan HM. Dengan jalur lari di Kampus UI Depok yang rindang dan sejuk, diharapkan akan membuat para pelari mencapai personal best mereka.

“BNIUIHM2019 menjadi wadah yang tepat bagi pelari dalam menyalurkan minat dan hobi sambil ikut terlibat dalam misi untuk membantu pengembangan kampus UI. Kondisi UI yang rindang dapat memaksimalkan kemampuan kondisi pelari namun tetap nyaman,” ujar Arief Budhy Hardono.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi mengatakan, dukungan BNI pada perhelatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BNI sebagai salah satu bank BUMN terhadap dunia pendidikan, termasuk perkembangan dunia pendidikan di UI.

“BNI juga memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan olahraga lari yang digemari masyarakat dan menjadi tren kaum milenial. BNI menjadikan event kali ini sebagai salah satu rangkaian HUT Ke-73 BNI dengan tema ‘Bersama Jadi Luar Biasa” di lingkungan penyelenggara pendidikan terdepan di Indonesia,” ujarnya.

Melalui kompetisi ini, BNI berupaya membantu Iluni dalam menghimpun dana abadi UI yang nantinya akan dianggarkan sebagian untuk pembelian produk Reksadana BNI AM Makara Investasi.

“BNI juga mendukung aktivitas pembelajaran di UI dengan terlibat dalam pembangunan co-working space, masjid, musholla, kantin, dan lain sebagainya. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu bentuk CSR BNI sebagai bank BUMN kepada dunia pendidikan,”pungkasnya.

Peserta BNI UI Half Marathon Dilindungi BNI Life

Pada tahun ketiga pelaksanaannya, BNI Life dapat kembali memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah korporasi. Tahun ini, BNI Life juga dengan bangga mempersembahkan asuransi perlindungan jiwa bagi 4.800 pelari.

Perlindungan asuransi bagi peserta lari marathon tersebut berupa asuransi jiwa dan penggantian biaya rawat medis. Uang pertanggungan yang diberikan kepada masing masing peserta maksimal sebesar Rp 10 juta. Harapan kami dengan adanya asuransi, teman-teman pelari dapat merasa terlindungi dan nyaman hingga garis finish dan ke depannya bisa diberikan perlindungan asuransi jiwa dan rawat inap sesuai dengan kebutuhan para pelari.

Bersamaan dengan HUT ke-73 BNI itu BNI tengah menyiapkan beragam produk baru yang akan segera diluncurkan ke publik. Beragam produk ini akan mempermudah para alumni UI untuk lebih akrab dengan BNI.

Bagi yang telah memiliki Debit Card Combo BNI Iluni UI, para alumni dapat memanfaatkan berbagai promo merchant dan terus meningkatkan saldo tabungan serta transaksi agar memperoleh Poin+ yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah melalui website BNI POIN+. Khusus untuk pembukaan rekening melalui Pembukaan Rekening Digital selama periode 1 hingga 31 Juli 2019 akan langsung mendapat benefit sebesar 7.300 BNI POIN+.

Program Yellow Iluni UI kembali hadir dengan berbagai macam hadiah, BNI mengajak para anggota Iluni UI yang telah memiliki Debit Card Combo BNI Iluni UI untuk aktif menggunakan berbagai fitur, yaitu menambah saldo tabungan, bertransaksi melalui e-Banking, maupun bertransaksi kartu debit.

Program ini berlangsung dimulai 1 Juli 2019 hingga 31 Juni 2020, dimana setiap bulannya akan ada 38 pemegang Debit Card Combo Iluni UI mendapatkan cashback hingga Rp 1 juta dan berkesempatan memenangkan hadiah sepeda motor Vespa LX edisi khusus (Kuning UI) maupun hadiah lainnya.

(fmi)