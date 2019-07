NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir dengan kerugian signifikan pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), tertekan oleh kekhawatiran berkurangnya permintaan bahan bakar.

Patokan AS, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, turun USD1,48 menjadi menetap pada USD55,30 per barel di New York Mercantile Exchange.

 Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Lagi, Brent Dibanderol USD63,66/Barel

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September, berkurang USD1,73 menjadi ditutup pada USD61,93 per barel di London ICE Futures Exchange.

"Penurunan baru dipicu oleh data persediaan Amerika Serikat, kenaikan tajam dalam stok produk minyak membebani harga," kata analis Commerzbank, Carsten Fritsch dalam sebuah catatan seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

 Baca Juga: Harga Minyak Anjlok 3% saat Ketegangan AS-Iran Mereda

Menurut Laporan Status Minyak Mingguan yang dirilis oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (17/7/2019), total persediaan bensin meningkat 3,6 juta barel dan persediaan bahan bakar destilasi meningkat 5,7 juta barel dalam minggu yang berakhir 12 Juli.

Padahal para analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan penurunan pasokan 1,5 juta barel untuk bensin dan peningkatan 300.000 barel untuk penyulingan. "Penumpukan persediaan bensin khususnya tidak biasa pada saat ini, mengingat musim mengemudi musim panas biasanya memerlukan peningkatan konsumsi bensin. Itu mengatakan, permintaan bensin AS sangat lemah pada 9,2 juta barel per hari pada minggu pelaporan," kata Fritsch. Pelaku pasar juga memperhatikan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung, yang dapat membahayakan aliran minyak di Timur Tengah.