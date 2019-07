JAKARTA - Pemerintah kembali menagih transparansi maskapai penerbangan murah (Low Cost Carrier/LCC) dalam menerapkan diskon tiket pesawat 50% dari Tarif Batas Atas (TBA). Karena selama ini pemerintah masih penasaran apakah pihak maskapai sudah menerapkan sesuai aturan atau belum.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, alasan mengapa pemerintah penasaran adalah karena dari beberapa kali cek yang dilakukan, pihaknya menemukan tiket berdiskon sudah tak tersedia.

Asal tahu saja, sesuai kesepakatan, alokasi tiket berdiskon dipatok sebesar 30% dari jumlah seat per penebangan. Ini khusus berlaku pada rute tertentu di Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00-14.00 waktu bandara setempat.

"Persoalannya transparansi 30% itu, kalau Citilink kan first come first serve. Tapi kan kita tidak bisa akses info detailnya ini jatahnya berapa seat yang dapat penurunan 50%. Jangankan teman-teman, saya sendiri tidak tahu," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordiantor bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Susi menambahkan, ke depannya baik Citilink maupun Lion Air harus memberikan akses bagi pemerintah untuk memantau ketersediaan tiket diskon, sehingga pemerintah bisa mengetahui apakah tiket masih ada atau tidak.

"Bisa saja di sistemnya nanti yang ke publik belum mengakomodasi tapi kami diberikan akses. Sekarang kan publik enggak tahu, kami juga enggak tahu," katanya.

Menurut Susi, untuk Citilink sudah menerima masukan tersebut. Ada beberapa usulan agar sistem yang digunakan tidak berlandaskan siapa cepat dia dapat. Sementara untuk Lion Air masih belum menyediakan sistem tiket murah. Rencanannya pengenaan diskon tiket 50% akan diberlakukan pada Rabu 24 Juli 2019. "Tapi Lion perlu waktu 12 Juli kita langsung lakukan evaluasi teknis. Saat itu kita dapati Lion air belum bisa sehingga minta 18 Juli baru bisa menerapkan. Nah kemarin kita cek di 18 Juli memang sudah ada beberapa turun tapi belum sepenuhnya, nah hari ini kita evaluasi," kata Susi. "Lion ada kendala sistem reservasi. Mereka menyampaikan betul-betul penuh melaksanakan per hari Rabu. Kita akan tes ulang lagi. Kita pahami policy ini tidak mudah," imbuhnya.