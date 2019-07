JAKARTA - Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung pelaksanaan lokakarya Export-led Prosperity, Made in Palestine di Jakarta sebagai upaya Palestina mendapatkan akses pasar dalam perdagangan internasional.

“Kegiatan lokakarya ini merupakan yang pertama kali dilakukan dan kesempatan baik untuk memperkenalkan produk barang dan jasa Palestina kepada mitra dagang potensial di Indonesia,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Moga Simatupang seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Baca Juga: Indonesia Bebaskan Tarif Seluruh Produk dari Palestina

Dengan demikian, lanjutnya, para pengusaha Indonesia dapat mengidentifikasi produk maupun investasi apa yang potensial dilakukan kerja sama dengan Palestina

Lokakarya tersebut merupakan salah satu rangkaian misi dagang Pemerintah Palestina ke Indonesia. Acara tersebut dibuka Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair SM Al Shun, serta dihadiri Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia bidang Timur Tengah Mufti Hamka Hasan dan Delegasi Misi Dagang Palestina.

Baca Juga: Setelah Kurma dan Minyak Zaitun, Komoditas Lain dari Palestina Bakal Bebas Bea Masuk

Moga melanjutkan, sebagai mitra Kementerian Ekonomi Nasional Palestina pada The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) Trade Working Group, hubungan dagang Indonesia dan Palestina masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.

Pemerintah Indonesia berencana memberikan kemudahan bagi produk-produk Palestina masuk ke Indonesia sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah dalam peningkatan hubungan dagang tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, total perdagangan Indonesia-Palestina pada 2018 mencapai USD3,5 juta, di mana ekspor Indonesia tercatat sebesar USD2,8 juta atau naik 34% dibanding 2017; sedangkan impornya sebesar USD727 ribu atau naik 113%. Produk-produk ekspor Indonesia ke Palestina meliputi ekstrak, esens, dan konsentrat kopi, teh ; pasta; roti, pastri, kue, biskuit, dan peralatan toko roti; piring, alas, dan perkakas dari karet vulkanisir; arang kayu. Produk impor utama Indonesia dari Palestina adalah kurma segar atau dikeringkan dan minyak zaitun dan fraksi lainnya dari zaitun. Impor kedua produk dari Palestina tersebut sebelumnya dikenai tarif Most Favored Nation (MFN).