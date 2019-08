JAKARTA - Meredanya tensi perang dagang Amerika Serikat (AS)-China membuat pasar keuangan dunia membaik. Nilai tukar Rupiah pun berangsur menguat setelah sebelumnya bergerak melemah. Pagi ini, Rupiah terhadap dolar AS menguat tipis ke level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (27/8/2019) pukul 08.54 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 10 poin atau 0,07% ke Rp14.232 per USD. Mengawali perdagangan, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.227-Rp14.243 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 14 poin atau 0,09% ke level Rp14.230 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.230-Rp14.244 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), pulih dari kerugian sebelumnya setelah Amerika Serikat dan China berusaha meredakan ketegangan perang perdagangan.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, pulih, naik 0,45% menjadi 98,0843 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1097 dolar AS dari 1,1145 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2218 dolar AS dari 1,2284 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6774 dolar AS dari 0,6752 dolar AS.

Dolar AS dibeli 106,19 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9796 franc Swiss dari 0,9742 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3262 dolar Kanada dari 1,3293 dolar Kanada.