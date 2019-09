JAKARTA – Selamat datang di era kemudahan. Era dimana akses keberbagai kebutuhan tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Era digital dimana teknologi memberikan akses seluas-luasnya bagi pemenuhan kebutuhan Kamu. Bersinergi dengan perubahan tersebut, Bank Bukopin berkomitmen dengan melakukan revolusi perbankan digital dengan menghadirkan Aplikasi Wokee. Wokee adalah bentuk digitalisasi perbankan yang diperuntukan bagi Kamu yang aktif, dinamis, dan menyukai kemudahan.

Aplikasi berbasis tabungan digital ini memberikan banyak benefit kepada para penggunanya, mulai dari kemudahan dalam membuka tabungan hanya dengan menggunakan gadget. Semakin Wokee, karena tanpa setoran awal dan saldo minimum. Selain itu, tanpa buku tabungan dan kartu ATM, jadi nggak perlu repot bila kehilangan buku tabungan atau ketinggalan kartu ATM. Welcome to Cashless Society, fitur kekinian untuk millennials, Cash Withdrawl yaitu tarik tunai tanpa kartu ATM. Tak perlu risau dengan limit penaraikan per harinya. Tarik tunai Wokee hingga Rp10 juta per hari. Overbook atau pemindahan buku dan transfer sampai dengan Rp25 juta per hari.

Masih banyak lagi fitur seru di Aplikasi Wokee seperti Purchase, Payment, Split Interest, Split Bill, Sub Account, Send Money, Need Money, Pay by QR, Personal Financial Manager (Money Manager), Pay Contact. Yang paling seru dari semuanya adalah Nabung di Sub Account Wokee bisa dapat bunga 5%, setara deposito lho, Wokee Kan!

Untuk bisa lebih dekat dengan Kamu, Wokee menghadirkan promo menarik “Wokee Seru Bonus Saldo Pembukaan Rekening 25rb”. Kamu bisa dapatkan saldo Rp25 ribu setiap pembukaan rekening baru di Apliaksi Wokee selama periode 9 September sampai dengan 31 Desember 2019. Download Aplikasi Wokee di AppStore dan PlayStore, segera registrasi dan lakukan pembukaan rekening baru Wokee Kamu, verifikasi dan nikmati kemudahanya. Buruan download karena kuota terbatas. Syarat dan Ketentuan berlaku. Wokee Satu Sentuhan Sejuta Solusi, Wokee Paling Bisa!

Bank Bukopin terdaftar dan diawasi oleh OJK.

