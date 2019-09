NEW YORK - Harga minyak turun di tengah kekhawatiran baru atas perang perdagangan AS-China. Namun, minyak berjangka masih membukukan kenaikan mingguan dengan Brent menandai kenaikan mingguan terbesar sejak Januari, setelah serangan terhadap industri energi Arab Saudi akhir pekan lalu.

Melansir Reuters, New York, Sabtu (21/9/2019), minyak mentah Brent LCOc1 berjangka turun 12 sen menjadi USD64,28 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) CLc1 berjangka berakhir 4 sen lebih rendah pada USD58,09 per barel.

Harga memangkas kenaikan bersama dengan pasar stok dan biji-bijian setelah pejabat pertanian China yang akan mengunjungi negara-negara pertanian AS minggu depan membatalkan perjalanan mereka ke Montana dan Nebraska untuk kembali ke China lebih cepat dari yang dijadwalkan semula.

Pembatalan itu terjadi ketika pembicaraan perdagangan diadakan di Washington dan Presiden AS Donald Trump mengatakan dia menginginkan kesepakatan perdagangan lengkap dengan negara Asia, bukan hanya perjanjian bagi China untuk membeli lebih banyak barang pertanian AS.

Namun untuk minggu ini, Brent naik 6,7%, kenaikan terbesar sejak Januari, sementara WTI naik 5,9%, terbesar sejak Juni.

Produsen AS mengambil peluang untuk mengunci pendapatan ke depan untuk tahun ini dan berikutnya setelah harga minyak melonjak paling tinggi dalam 30 tahun awal pekan ini setelah serangan, sumber yang akrab dengan aliran uang mengatakan.

Manajer uang menaikkan net long AS mentah dan posisi opsi oleh 11.209 kontrak menjadi 220.758 dalam minggu hingga 17 September, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan.

Pasar minyak melonjak hampir 20% pada hari Senin sebagai reaksi terhadap serangan 14 September, yang mengurangi separuh produksi Saudi dan memotong pasokan global sekitar 5%. Namun harga sejak itu memangkas sebagian besar keuntungan itu karena jaminan dari kerajaan bahwa itu akan mengembalikan produksi yang hilang pada akhir bulan ini.

Harga, bagaimanapun, telah mempertahankan premi risiko karena ketegangan geopolitik di wilayah tersebut meningkat dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi menyalahkan serangan terhadap Iran. Teheran menyangkal keterlibatannya.

Serangan itu telah mengintensifkan perjuangan selama bertahun-tahun antara Arab Saudi dan Iran, yang dikurung dalam kontes kekerasan untuk mendapatkan pengaruh di beberapa titik nyala di sekitar Timur Tengah.

Koalisi yang dipimpin Saudi pada hari Jumat melancarkan operasi militer di utara kota pelabuhan Hodeidah Yaman sementara Amerika Serikat bekerja dengan negara-negara Timur Tengah dan Eropa untuk membangun koalisi untuk mencegah ancaman Iran.

Perusahaan milik negara Saudi Aramco telah mengalihkan nilai minyak mentah dan menunda pengiriman minyak mentah dan produk minyak kepada pelanggan beberapa hari setelah serangan tersebut sangat mengurangi produksi minyak ringannya dan menyebabkan penurunan produksi di kilangnya, kata sumber pasar.

Sementara menunjukkan kepada wartawan kerusakan lapangan Khurais dan fasilitas pemrosesan minyak Abqaiq, Aramco mengatakan sedang mengirim peralatan dari Amerika Serikat dan Eropa untuk membangun kembali fasilitas yang rusak. Ia juga mengatakan bahwa Abqaiq diharapkan memiliki kapasitas penuh pulih pada akhir bulan. "Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat meyakinkan pasar bahwa mereka dapat menjaga ladang minyak mereka aman," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago, dalam sebuah catatan. Di Amerika Serikat, sementara itu, banjir dari Badai Tropis Imelda memaksa kilang utama untuk memotong produksi, sementara pipa minyak utama, terminal dan saluran kapal di Texas ditutup, menurut sumber yang akrab dengan operasi. Exxon Mobil Corp (XOM.N) menutup beberapa unit di kilang Beaumont 369.024 barel per hari (bpd) sementara Valero Energy Corp (VLO.N) mengurangi produksi di kilang Port Arthur 335.000 bph.