JAKARTA – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara proaktif melakukan implementasi dan sosialisasi terkait keuangan berkelanjutan sebagaimana tercantum di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK no. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung komitmen pemerintah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Kegiatan terbaru, Bank BRI mengajak tak kurang dari 120 debitur korporasi untuk mengikuti sosialisasi terkait Keuangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Bank BRI pada 23 September 2019. Hadir dalam acara tersebut Direktur Kepatuhan Bank BRI Azizatun Azhimah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan awareness kepada para debitur BRI selaku para pemangku kepentingan.

“Melalui kegiatan ini Bank BRI ingin memberikan pemahaman terkait pentingnya integrasi risiko lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnis serta memberikan insight terkait peran para debitur BRI dalam memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan,” ujar Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo.

Bank BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai best of the best dalam Sustainable Finance Award (SFA) pada tahun 2016 yang lalu. Bank BRI terus memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan untuk dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. (adv)

(ris)