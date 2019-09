JAKARTA - Pemerintah meminta para pelaku industri ketika membandingkan harga gas di Indonesia dengan negara lainnya, dapat melihat hal ini secara keseluruhan dengan pembanding yang sama atau apple to apple.

Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar mengatakan, diperlukan kehati-hatian ketika menilai harga gas Indonesia cukup kompetitif atau sebaliknya. Ini penting karena terkadang pelaku industri hanya melihat harga gas ini hanya dari satu sisi semata.

"Kadang-kadang kita melihat hanya satu sisi. 'Pak di Malaysia harga gas hanya USD7 per mmbtu. Kenapa kita USD9 per mmbtu.' Ini cuma perumpamaan. Ada tidak kita punya harga gas yang cuma USD5? Ada. Kita punya gas yang harganya USD9? Ada," ungkap Wamen ESDM seperti dilansir situs Ditjen Migas, Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Sewaktu membandingkan harga gas, lanjut dia, sebaiknya dilihat secara apple to apple. Misalnya, harga gas tersebut merupakan harga di hulu migas atau sudah termasuk harga di midstream.

"Selain itu, apakah harga gas ini adalah harga gas LNG? Apakah harga ini yang sudah disubsidi oleh negara? Untuk itu mari kita lihat satu per satu sewaktu membandingkan sebuah harga gas," tambah Arcandra.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan ketika membandingkan harga gas adalah jangka waktu kontrak jual beli gas diteken.

Meski bukan hal yang mudah untuk menyediakan harga gas yang murah, Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan harga gas yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pelaku industri dan BUMN. Salah satu contohnya adalah penurunan harga gas pipa Arun-Belawan sebesar USD1 per mmbtu dan Jambaran Tiung Biru dari semula USD9 per mmbtu menjadi USD7,6 per mmbtu.

"Kita sangat concern dengan industri agar bisa kompetitif menghasilkan produknya," kata Wamen.