JAKARTA – Pangsa pasar bisnis online di Indonesia memang menggiurkan. Data Hootsuite we are social pada Januari 2019 menunjukkan bahwa setidaknya ada 107 juta orang di Indonesia yang melakukan pembelian barang konsumsi melalui e-commerce dengan total nilai transaksi tahunan sebesar lebih dari Rp133 triliun.

Melihat besarnya potensi pasar online, tidak sedikit pelaku bisnis konvensional (offline) yang tertarik untuk memasuki pasar online. Dalam perpindahan tersebut, banyak yang berhasil, namun tidak sedikit juga yang berakhir gagal.

Founder dan CEO PT Sribu Digital Kreatif Ryan Gondokusumo mengatakan, kendala terbesar yang sering terjadi dalam bisnis online adalah kurang matangnya perencanaan manajemen untuk memulai bisnis online dan kesiapan sumber daya manusia untuk menjalankan strategi pemasaran digital yang efektif.

Berikut ini beberapa faktor penting yang perlu dipahami oleh para pelaku bisnis agar dapat sukses merambah bisnis online, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).

1. Lakukan riset pasar terlebih dahulu

Pastikan terlebih dahulu apakah produk atau jasa yang ditawarkan banyak dicari oleh target konsumen Anda melalui kanal online, apakah persaingan dengan kompetitor sejenis cukup banyak dan bagaimana peluang Anda untuk memenangkan kompetisi di kanal online. Pemahaman akan ketiga hal ini penting untuk dimengerti supaya strategi pemasaran digital dapat dilakukan dengan tepat.

2. Pentingnya edukasi pasar

Menurut data yang dikutip dari Indonesian E-Commerce Association (idEA), meskipun tingkat penetrasi belanja online terus menerus meningkat, namun saat ini jumlah pengguna belanja online baru sekitar 11-12 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kepercayaan konsumen terhadap platform belanja online. Oleh karena itu pebisnis perlu menginvestasikan waktu dan biaya untuk melakukan edukasi pasar mengenai cara bertransaksi yang aman dan memilih platform belanja online yang terpercaya.

3. Memulai kecil, dan terus berinovasi

Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pebisnis ketika mulai merambah ke bisnis online adalah melakukan investasi besar-besaran dalam mengembangkan situs web /platform belanja online tanpa memiliki target bisnis yang jelas dan terukur. Sebaiknya, pelaku bisnis berinvestasi sesuai dengan fase bisnis yang dimiliki. Mulailah dengan situs web yang sederhana dan terjangkau untuk menguji pasar. Setelah terjadi transaksi dan terus bertambah, maka dapat mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi lebih. Start small and evolve along the way. Namun tentunya seperti semua perusahaan lainnya, budaya kerja yang baik perlu dimiliki supaya perusahaan dapat bertumbuh dengan baik.

4. Kenali kanal pemasaran digital yang ada dan tentukan yang sesuai dengan produk/jasa Anda

Ada beberapa kanal beriklan online yang populer seperti Google, YouTube, Facebook dan Instagram di samping memasang iklan pada situs web lain. Pemilihan kanal seharusnya disesuaikan dengan jenis produk yang dijual dan posisi produk di pasar pada saat ini. Beberapa contoh cara memilih kanal pemasaran yang baik misalnya: Google Ads tepat digunakan untuk menyasar para pembeli yang sudah mengetahui jenis barang yang mereka cari, seperti jasa, properti dan paket liburan. YouTube Ads tepat digunakan untuk menyasar kepada suatu permasalahan tertentu yang hendak dijawab oleh produk yang akan ditawarkan, sedangkan Facebook dan Instagram Ads tepat digunakan untuk menyasar pembeli potensial barang-barang yang bersifat menarik perhatian secara visual, misalkan pakaian, sepatu, dan makanan.

5. Tracking dan Monitoring

Tracking dan monitoring strategi pemasaran digital sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pemasaran digital yang sudah dilakukan tepat sasaran. Berbeda dengan pemasaran konvensional yang cenderung sulit diukur secara langsung dampaknya terhadap penjualan, dengan pemasaran digital, upaya yang dilakukan dapat ditelusuri hasilnya, sehingga pelaku bisnis dapat menentukan langkah selanjutnya dan mengalokasikan anggaran pemasaran dengan tepat sasaran.

6. Memilih partner pemasaran digital yang tepat

Pemilihan partner yang tepat sangat krusial bagi keberhasilan upaya pemasaran digital. Pemasaran digital termasuk ranah yang baru di Indonesia. Kendatipun populer, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menyusun dan melaksanakan strategi konten dan pemasaran digital dengan baik.