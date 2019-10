NEW YORK - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat, karena data pekerjaan AS yang baru dirilis meredakan kekhawatiran bahwa ekonomi global sedang melambat. Tentunya hal tersebut tidak membebani permintaan energi.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November naik USD0,36 menjadi USD52,81 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD0,66 menjadi ditutup pada USD58,37 per barel di London ICE Futures Exchange.

Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran turun menjadi 3,5% pada September atau terendah selama 50 tahun terakhir. Demikian dikutip dari Xinhua, Sabtu (5/10/2019).

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan total pekerjaan penggajian nonpertanian naik 136.000 dibandingkan bulan lalu. Secara akumulasi, pertumbuhan pekerjaan rata-rata selama 2019 ini mencapai 161.000 per bulan atau lebih rendah dibandingkan 2018 dengan kenaikan bulanan rata-rata 223.000.

Harga minyak juga mendapat dukungan setelah data menunjukkan penurunan jumlah rig AS. Menurut data mingguan yang dirilis oleh Baker Hughes, jumlah rig pengeboran aktif di Amerika Serikat turun lima menjadi 855 minggu ini, 197 turun dari waktu ini tahun lalu.

Selain itu, perusahaan jasa ladang minyak yang berbasis di Houston, rig pengeboran aktif ini mencakup 710 rig minyak yang beroperasi di ladang minyak AS, turun tiga; 144 rig pengeboran gas.

