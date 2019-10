NEW YORK - Harga minyak turun pada perdagangan Kamis (3/10/2019) waktu setempat. Pertumbuhan harga melambat naik dari yang paling rendah dalam tiga tahun bulan lalu.

Melansir Reuters, New York, Jumat (4/10/2019), West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun 19 sen menjadi USD52,45 per barel. Sementara itu minyak mentah Brent naik 2 sen ke USD57,71 per barel.

Seperti diketahui, pertumbuhan sektor jasa AS melambat ke posisi paling lemah dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan pekerjaan ini yang terlemah dalam satu dekade.

Bahkan ketika minyak mentah Amerika Serikat (AS) mengurangi penurunan, minyak mentah berjangka telah menemukan posisi terendah dalam delapan sesi terakhir.

Di seberang Atlantik, data ekonomi juga memberi tekanan pada minyak mentah. Pertumbuhan bisnis zona euro terhenti pada bulan September, hal ini membuat menambah ketidakpastian perekonomian global.

Perdagangan minyak bisa jadi harapan bahwa Amerika Serikat dan China dapat membuat kemajuan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan mereka dan angka-angka yang menunjukkan hasil di Amerika Serikat.

Tahun ini, Brent telah meningkat sekitar 7% akibat didukung oleh pemotongan pasokan dari Organisasi di berbagai negara Pengeskpor Minyak. Meskipun demikian, kekhawatiran tentang memburuknya prospek ekonomi telah membayangi dukungan dari sisi penawaran dan prospek gangguan output di Timur Tengah yang tampaknya menjadi perhatian terbatas bagi investor.

Pada 16 September, Brent melonjak ke USD72 per barel setelah serangan terhadap kilang minyak yang ada di Arab Saudi, hal itu menyebabkan setengah produksi dari negara itu tersendat.

