NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street melemah pada penutupan perdagangan hari Senin waktu setempat, setelah belum adanya titik terang dari perundingan dagang AS-China. Investor pun harap-harap cemas jelang pertemuan AS-China yang dijadwalkan pada akhir pekan ini.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (8/10/2019), indeks Dow Jones Industrial Average turun 95,7 poin atau 0,36% menjadi 26.478,02. Indeks S&P 500 turun 13,22 poin atau 0,45% menjadi 2.938,79 dan indeks Nasdaq Composite turun 26,18 poin atau 0,33% menjadi 7.956,29.

Baca Juga: Wall Street Dibuka Melemah di Tengah Penantian Pertemuan China-AS

Sebuah laporan mengungkapkan bahwa China enggan untuk menyetujui kesepakatan perdagangan dengan Presiden AS Donald Trump.

Akan tetapi, penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow meredakan kecemasan dengan mengatakan, AS dan negosiator perdagangan China dapat membuat kemajuan ketika mereka bertemu di Washington dan mengatakan Amerika Serikat terbuka untuk melihat apa yang diajukan proposal Beijing.

Baca Juga: Wall Street Meroket Ditopang Pertumbuhan Lapangan Kerja

Wakil perunding perdagangan AS dan China memulai perundingan hari Senin yang bertujuan untuk menyelesaikan perang dagang yang terjadi selama 15 bulan. Sementara Gedung Putih secara resmi mengkonfirmasi bahwa perundingan tingkat tinggi yang melibatkan Wakil Perdana Menteri China Liu He, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan dimulai pada hari Kamis.

"Pasar berusaha untuk menghasilkan beberapa harapan untuk hasil pembicaraan perdagangan dan mencari tahu di mana dan bagaimana mereka ingin harga itu," kata manajer strategi pedagang di TD Ameritrade Shawn Cruz.

Konsesi tarif dari Amerika Serikat dan China bulan lalu telah memicu harapan penyelesaian perselisihan yang berkepanjangan. Kegelisahan atas perang perdagangan dan indikator ekonomi campuran telah diimbangi oleh meningkatnya ekspektasi pemotongan suku bunga ketiga tahun ini oleh Federal Reserve. "Kami mengalami reli yang cukup baik dari posisi terendah pada hari Jumat, dan kami semacam kembali ke tengah rentang perdagangan baru-baru ini," kata mitra di Cherry Lane Investments Rick Meckler. "Investor berusaha menyeimbangkan apa yang tampak seperti ekonomi yang lebih lemah dengan suku bunga rendah. Apa yang bisa mengubahnya bisa menjadi sesuatu yang keluar dari pembicaraan dengan China minggu ini," Investor akan segera mengalihkan fokus mereka ke pendapatan kuartal ketiga, yang dimulai minggu depan dengan pelaporan bank AS dan banyak berharap untuk melihat kejelasan lebih lanjut tentang dampak perang dagang terhadap perusahaan Amerika.