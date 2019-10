HOUSTON - Harga minyak dunia turun pada perdagangan Senin waktu setempat, setelah memudarnya harapan yang komprehensif mengenai kesepakatan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya peningkatan persediaan minyak mentah AS.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (8/10/2019), minyak mentah Brent, LCOc1, turun 2 sen atau 0,03% menjadi USD58,35 per barel, setelah mencapai tertinggi USD59,68 per barel. Sementara, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 menetap di USD52,75, turun 6 sen atau 0,11% setelah mencapai tertinggi USD54,06 per barel.

Adanya harapan perundingan dagang AS-China membantu mengangkat harga di awal sesi. Pejabat AS dan China bertemu di Washington pada hari Kamis dan Jumat dalam upaya baru untuk menyelesaikan kesepakatan yang menurut Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai.

Tetapi Departemen Perdagangan China marah ketika bisa mencapai kesepakatan perdagangan pada isu-isu yang sudah disetujui oleh Amerika Serikat dan China, tetapi bahwa itu akan menimbulkan masalah yang lebih sulit untuk diselesaikan tahun depan.

"Itu menimbulkan banyak perdebatan tentang pembicaraan perdagangan dan menyarankan mereka tidak cenderung melakukan masalah besar," kata mitra di Again Capital LLC John Kilduff.

"Sebelumnya harga hari ini didukung oleh optimisme kesepakatan AS-China," kata presiden Lipow Oil Association Andy Lipow. "Namun, pasar kecewa karena tidak akan ada kesepakatan perdagangan komprehensif yang disepakati,"

Menambah tekanan pada harga, sebuah jajak pendapat baru menunjukkan para analis memperkirakan stok minyak mentah AS meningkat pekan lalu. Persediaan minyak mentah AS kemungkinan naik untuk minggu keempat berturut-turut minggu lalu, naik sekitar 2,6 juta barel, sebuah jajak pendapat pendahuluan menunjukkan.

