JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat. IHSG naik 31,29 poin atau 0,51% ke 6.158,17.

Menutup perdagangan hari ini, Selasa (15/10/2019), ada 214 saham menguat, 180 saham melemah, dan 153 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,19 triliun dari 15,55 miliar lembar saham diperdagangkan.

Baca juga: IHSG Dibuka Menguat Tipis di 6.130

Indeks LQ45 naik 5,27 poin atau 0,6% menjadi 959,74, indeks Jakarta Islamic Index (JII) naik 2,56 poin atau 0,4% ke 679,44, indeks IDX30 naik 2,82 poin atau 0,5% ke 522,56 dan indeks MNC36 naik 1,78 poin atau 0,5% ke 334,78.

Adapun saham-saham yang bergerak dalam jajaran top gainers, antara lain, saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) naik Rp31 atau 17,32% ke Rp210, saham PT Panin Financial TBk (PNLF) naik Rp32 atau 11,94% ke Rp300, dan saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) naik Rp725 atau 11,55% ke Rp7.000.

Baca juga: Jeda Siang Ini, IHSG Masih Bertahan di Zona Hijau

Sementara itu, saham-saham yang bergerak dalam jajaran top losers, antara lain, saham PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) turun Rp5 atau 8,33% ke Rp55, saham PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) turun Rp300 atau 4,48% ke Rp6.400, dan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun Rp150 atau 3,92% ke Rp3.680.

(rzy)