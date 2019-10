JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan bahwa saat ini harus mulai memikirkan ada era baru dari tenaga kerja, tak hanya formal ternyata sektor kerja informal juga meningkat. Hal ini menanggapi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,15%.

"Di mana anak-anak milenial itu sekarang jadi pekerja informal karena penghasilan mereka besar," ujar dia pada acara dialog 100 ekonom bersama JK di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dia menjelaskan anak muda saat ini akan menjadi tenaga outsourching dan ini harus diatur, jangan semua pihak seolah hanya fokus ke 30%.

"Kalau UMP naik terus apakah kita akan semakin kompetitif, jangan-jangan makin tidak kompetitif akhirnya yang terjadi adalah industri makin habis dan masuk ke sektor informal, karena itu menurut saya arahnya pengusaha dan karyawan lebih didahulukan dibandingkan pemerintah yang terlalu ikut campur menentukan UMP," katanya.

Maka itu, lanjut dia, jangan memaksakan diri untuk menaikkan UMP dengan inflasi rendah. Kenapa harus memaksakannya. Di mana pada sisi lain, apabila dilihat tingkat pengeluaran masyarakat turun apa dengan menaikkan UMP bisa naik justru malah makin turun karena orang banyak PHK.

"Jadi pemerintah harus melihat komponen mana yang bisa diturunin. Sekarang itu komponen di luar UMP itu bebannya sangat berat misal delivery barang karena dengan kenaikan UMP bisa jadi menurunkan. Oleh karena itu sekarang pengusaha di negara lain diberikan dengan potongan pajak. Jadi lebih pilih sana dong," katanya.

(dni)