JAKARTA - Hadirnya sejumlah tokoh calon jajaran Kabinet Kerja Jilid II ke Istana Negara memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menggambarkan arah kebijakan ekonomi lima tahun ke depan. Terkhusus dengan hadirnya Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Tohir.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kehadiran ketiganya dinilai menunjukkan pemerintahan Jokowi akan fokus mendorong ekonomi digital. Menurutnya, insentif, pengawasan, perizinan di sektor ekonomi digital akan lebih tajam.

"Kelihatannya porsi kebijakan di bidang ekonomi digital akan mendominasi. Orang-orang itu kan memahami ekosistem ekonomi digital dan berpengalaman (di digital)," ujar Bhima kepada Okezone, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan, langkah Jokowi untuk mendorong ekonomi digital sangat tepat, lantaran itu diperlukan Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, sektor ekonomi digital dalam negeri memiliki potensi yang sangat besar. Tercermin dari banyaknya startup lahir di Indonesia bahkan di antaranya berstatus unicorn (nilai valuasi USD1 miliar) dan decacorn (nilai valuasi USD10 miliar).

"Sehingga memang perlu diberikan perhatian khusus," tambahnya.

Sementara itu, pengembangan sektor konvensional seperti sumber daya alam dan manufaktur bisa dilakukan berkolaborasi dengan sektor ekonomi digital. Bhima mengatakan, sektor digital seperti e-commerce dan fintech bisa memberikan dukungan bagi industri manufaktur dan pertanian.

Seperti dengan memanfaatkan e-commerce untuk memutus rantai pasok yang panjang di sektor manufaktur. Kemudian, fintech dapat digunakan untuk sektor pertanian mendapatkan pendanaan.

(rzy)