JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo telah melakukan upacara serah terima jabatan (sertijab) kepada Suahasil Nazara. Sertijab dipimpin langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya ingin wamenkeu baru yakni Suahasil mampu meningkatkan produktivitas dengan tekun.

"Saya juga ingin Profesor Suahasil memiliki empati. Dan juga siap menghadapi tantangan fundamental struktural dan meningkatkan produktivitas Itu yang diharapkan. Bisa bekerja dengan emotional intelegent and emphaty," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Menurut dia, tantangan ekonomi tidak mudah dalam beberapa bulan belakangan. Maka itu, Kemenkeu harus dapat mengelola keuangan negara dengan baik.

"Jadi ke depan tantangan ekonomi tidak mudah. Ini ekonomi global tentang arah kebijakan fiskal. Lebih menggunakan instrumen fiskal, penerimaan negara, pembiyaan, kekayaan dan inovasi keluar dari rutinitas," ungkap dia Sri Mulyani.

Dirinya tak lupa apa yang telah dibuat Mardiasmo selama jadi Wamenkeu. Karena itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepadannya.

"Untuk Pak Mardiasmo, terimakasih secara pribadi dan institusional. And you still part of our family meskipun sudah tidak menjabat," pungkas dia.