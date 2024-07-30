Bahlil Jadi Menteri ESDM dan Rosan Didapuk Menteri Investasi? Istana: Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus. Presiden Jokowi dikabarkan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 31 Juli 2024.

Pihak Istana pun buka suara. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden," kata Yusuf dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun adanya isu pergantian pada posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia disebut bakal menempati posisi tersebut menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Bahlil nantinya akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Komentar Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal isu pergantian dirinya dengan Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kementerian ESDM.