Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Jadi Menteri ESDM dan Rosan Didapuk Menteri Investasi? Istana: Hak Prerogatif Presiden

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:40 WIB
Bahlil Jadi Menteri ESDM dan Rosan Didapuk Menteri Investasi? Istana: Hak Prerogatif Presiden
Bahlil Jadi Menteri ESDM? Istana: Hak Prerogatif Presiden (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus. Presiden Jokowi dikabarkan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 31 Juli 2024.

Pihak Istana pun buka suara. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden," kata Yusuf dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun adanya isu pergantian pada posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia disebut bakal menempati posisi tersebut menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Bahlil nantinya akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Komentar Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal isu pergantian dirinya dengan Bahlil Lahadalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tunggu saja, ya kalau benar kenapa?," jelas Arifin ketika ditemui di Kementerian ESDM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3054850/airlangga-kumpulkan-para-mantan-menko-perekonomian-ada-darmin-hingga-aburizal-NEcqJ1cHZf.jpg
Airlangga Kumpulkan Para Mantan Menko Perekonomian, Ada Darmin hingga Aburizal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041786/dikabarkan-jadi-menteri-investasi-istana-rosan-di-eropa-pr83QTTsya.jpg
Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Istana: Rosan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041780/profil-dan-harta-kekayaan-bahlil-lahadalia-mantan-sopir-angkot-yang-bakal-dilantik-jadi-menteri-esdm-Ic71m0if5Y.jpg
Profil dan Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot yang Bakal Dilantik Jadi Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041737/rosan-jadi-menteri-investasi-ini-kata-bahlil-PlVj1m9AlS.jpg
Rosan Jadi Menteri Investasi? Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/320/2985347/menteri-bahlil-ke-mabes-polri-sore-ini-ada-apa-u0QSge9i5l.jpg
Menteri Bahlil ke Mabes Polri Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/320/2975969/kondisi-rapat-menteri-di-istana-memanas-erick-thohir-buka-suara-SryZrLBn9y.jpg
Kondisi Rapat Menteri di Istana Memanas? Erick Thohir Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement