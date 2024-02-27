Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kondisi Rapat Menteri di Istana Memanas? Erick Thohir Buka Suara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:37 WIB
Kondisi Rapat Menteri di Istana Memanas? Erick Thohir Buka Suara
Suasana Menteri Kabinet Indonesia Maju Diisukan Panas. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Susana di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo disebut-sebut tengah memanas dengan isu menteri-menteri yang akan hengkang. Terdapat dua menteri yang diisukan ke luar, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, beberapa menteri juga dikabarkan tidak mengikuti rapat dan rangkaian kunjungan Presiden Jokowi, misalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dengan adanya kondisi, banyak pihak menilai ada keretakan hubungan dalam Kabinet Indonesia Maju garapan Jokowi ini.

Lantas, apakah memang kondisi kabinet tengah memanas?

Menteri BUMN Erick Thohir menampik isu keretakan di dalam kabinet. Menurut dia, semua menteri selalu ikut dalam rapat terbatas yang digelar Kepala Negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3054850/airlangga-kumpulkan-para-mantan-menko-perekonomian-ada-darmin-hingga-aburizal-NEcqJ1cHZf.jpg
Airlangga Kumpulkan Para Mantan Menko Perekonomian, Ada Darmin hingga Aburizal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041786/dikabarkan-jadi-menteri-investasi-istana-rosan-di-eropa-pr83QTTsya.jpg
Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Istana: Rosan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041780/profil-dan-harta-kekayaan-bahlil-lahadalia-mantan-sopir-angkot-yang-bakal-dilantik-jadi-menteri-esdm-Ic71m0if5Y.jpg
Profil dan Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot yang Bakal Dilantik Jadi Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041772/bahlil-jadi-menteri-esdm-dan-rosan-didapuk-menteri-investasi-istana-hak-prerogatif-presiden-IqEwGmoMha.jpg
Bahlil Jadi Menteri ESDM dan Rosan Didapuk Menteri Investasi? Istana: Hak Prerogatif Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041737/rosan-jadi-menteri-investasi-ini-kata-bahlil-PlVj1m9AlS.jpg
Rosan Jadi Menteri Investasi? Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/320/2985347/menteri-bahlil-ke-mabes-polri-sore-ini-ada-apa-u0QSge9i5l.jpg
Menteri Bahlil ke Mabes Polri Sore Ini, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement