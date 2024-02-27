Kondisi Rapat Menteri di Istana Memanas? Erick Thohir Buka Suara

JAKARTA - Susana di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo disebut-sebut tengah memanas dengan isu menteri-menteri yang akan hengkang. Terdapat dua menteri yang diisukan ke luar, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain itu, beberapa menteri juga dikabarkan tidak mengikuti rapat dan rangkaian kunjungan Presiden Jokowi, misalnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dengan adanya kondisi, banyak pihak menilai ada keretakan hubungan dalam Kabinet Indonesia Maju garapan Jokowi ini.

Lantas, apakah memang kondisi kabinet tengah memanas?

Menteri BUMN Erick Thohir menampik isu keretakan di dalam kabinet. Menurut dia, semua menteri selalu ikut dalam rapat terbatas yang digelar Kepala Negara.