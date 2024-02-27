Diiuskan Kembali Jadi Menteri Kabinet Presiden Baru, Erick Thohir: Saya Selesaikan Tugas Dulu

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons kabar dirinya masuk dalam rencana jajaran kabinet pemerintahan baru Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran.

Erick mengaku bahwa saat ini hanya fokus menyelesaikan tugas di Kementerian BUMN, terutama untuk program yang belum terealisasi.

"Nomor satu kalau menurut saya Oktober ini kan saya selesaikan tugas tadi saya bilang. Tugasnya diselesaikan dulu, jangan kanan kiri dulu. Kalau menurut saya, saya ini bekerja untuk pemerintah Pak Jokowi di mana sampai Oktober," ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, ditulis Selasa (27/2/2024).

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam hasil perhitungan resmi real count KPU. Meski belum menang secara sah, beredar kabar pasangan tersebut tengah mencari-cari sosok yang akan menjadi menteri di dalam kabinetnya.

Bahkan, beberapa waktu lalu terdapat daftar jajaran menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Meski daftar itu langsung dibantah oleh pihak paslon nomor urut 02 itu. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut yaitu Menteri BUMN Erick Thohir.

Ketua Umum PSSI ini mengungkapkan, setidaknya ada sembilan dari 88 proyek yang belum terselesaikan. Sehingga, dirinya mengejar target penyelesaian pada akhir masa pemerintahan.