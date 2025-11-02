Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

102 Rangkaian KRL Disiapkan Jelang Masa Operasi Natal dan Tahun Baru

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |15:05 WIB
102 Rangkaian KRL Disiapkan Jelang Masa Operasi Natal dan Tahun Baru
102 rangkaian commuter line disiapkan untuk operasional layanannya dalam kondisi optimal. (Foto: Okezone.com/KCI)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter mulai mempersiapkan masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Sebanyak 102 rangkaian commuter line disiapkan untuk operasional layanannya dalam kondisi optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menegaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan oleh pengelola Commuter Line untuk mendukung pergerakan masyarakat di masa Nataru.

"KAI Commuter melakukan pemeliharaan sarana Commuter Line secara berkala dan menyeluruh guna menjamin keselamatan, keandalan, dan kenyamanan pengguna Commuter Line setiap harinya," kata Karina, Minggu (2/11/2025).

Pasalnya, kegiatan pemeliharaan sarana Commuter Line ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keandalan layanan pada hari kerja maupun masa liburan.

“Di wilayah Jabodetabek, seluruh rangkaian KRL Commuter Line kami lakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan secara menyeluruh dan terjadwal,” ujar Karina.

Proses pemeriksaan dan perawatan harian untuk keandalan serta kesiapan operasional harian KRL dilakukan di 4 Depo KRL dan 10 tempat Pengawasan Urusan KRL (PUKRL) yang ditempatkan di stabling penyimpanan Commuter Line usai beroperasi tiap harinya. Sementara itu, untuk pemeliharaan secara preventif periodik atau berkala serta penyiapan cadangan sarana Commuter Line operasional dilakukan di 4 Depo KRL yang berada di wilayah Jabodetabek.

Lebih lanjut, Karina juga menyebutkan, untuk perawatan rutin dan perbaikan ringan Commuter Line Jabodetabek dilakukan di 4 Depo KRL, yaitu Depo KRL Depok, Depo KRL Bogor, Depo KRL Bukit Duri, dan Depo KRL Manggarai.

"Di tempat ini dilakukan perawatan secara berkala mulai dari bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulanan," ujarnya.

Selain itu, pengecekan sistem pengereman, pintu otomatis, kelistrikan, serta interior Commuter Line juga dilakukan untuk memastikan sarana selalu dalam kondisi terbaik setiap harinya.

Untuk perawatan heavy maintenance dan perbaikan berat, dilakukan di 2 fasilitas overhaul, yaitu overhaul Depo KRL Depok dan overhaul Depo KRL Manggarai. Di area overhaul ini dilakukan perawatan atau perbaikan besar secara lebih ekstensif, detail, dan menyeluruh di seluruh bagian sarana Commuter Line.

Saat ini, KAI Commuter mengelola 1.072 unit Electric Multiple Unit (EMU) atau unit KRL dengan total 102 rangkaian Commuter Line yang akan dioperasikan setiap harinya di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Setiap detail kami pastikan berfungsi optimal agar pengguna dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

 

