Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina

Marhara Gabetua Bersyukur Bisa Kembali Bekerja Menjadi Driver BBM di Pertamina. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Kosongnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta berdampak langsung pada awak mobil tangki (AMT). Banyak driver pengirim bahan bakar kini menganggur karena tidak ada BBM yang bisa dikirim ke SPBU-SPBU swasta tersebut.

Salah satu driver, Marhara Gabetua, mengaku sudah berhenti bekerja sejak Agustus 2025. Ia biasa mengirim bahan bakar di wilayah Jabodetabek.

"Sudah off sejak Agustus kemarin, sekitar sebulan saya di rumah," ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Marhara mengungkapkan perasaan gelisah dan khawatir karena pekerjaan yang selama ini menghidupi keluarganya terhenti. Apalagi, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari.

"Ketika itu saya sangat gelisah, karena ada tagihan yang harus dibayar setiap bulannya. Pusing, campur aduk," tambahnya.

Namun demikian, meski sempat merasa khawatir, bapak satu anak ini bersyukur karena akhirnya kembali bekerja sebagai pengirim BBM di Pertamina. Kini, ia bertugas mengirim bahan bakar ke SPBU-SPBU Pertamina di wilayah Jabodetabek.

"Saya senang bisa bekerja kembali berkat Pertamina. Bisa mengirim BBM di daerah Jabodetabek dan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Saya merasa bangga karena Pertamina mempercayakan saya untuk mengirim BBM ke SPBU yang pada akhirnya akan disalurkan ke masyarakat," ujarnya dengan penuh syukur.