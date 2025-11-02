Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |10:47 WIB
Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina
Marhara Gabetua Bersyukur Bisa Kembali Bekerja Menjadi Driver BBM di Pertamina. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Kosongnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta berdampak langsung pada awak mobil tangki (AMT). Banyak driver pengirim bahan bakar kini menganggur karena tidak ada BBM yang bisa dikirim ke SPBU-SPBU swasta tersebut.

Salah satu driver, Marhara Gabetua, mengaku sudah berhenti bekerja sejak Agustus 2025. Ia biasa mengirim bahan bakar di wilayah Jabodetabek.

"Sudah off sejak Agustus kemarin, sekitar sebulan saya di rumah," ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Marhara mengungkapkan perasaan gelisah dan khawatir karena pekerjaan yang selama ini menghidupi keluarganya terhenti. Apalagi, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari.

"Ketika itu saya sangat gelisah, karena ada tagihan yang harus dibayar setiap bulannya. Pusing, campur aduk," tambahnya.

Namun demikian, meski sempat merasa khawatir, bapak satu anak ini bersyukur karena akhirnya kembali bekerja sebagai pengirim BBM di Pertamina. Kini, ia bertugas mengirim bahan bakar ke SPBU-SPBU Pertamina di wilayah Jabodetabek.

"Saya senang bisa bekerja kembali berkat Pertamina. Bisa mengirim BBM di daerah Jabodetabek dan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Saya merasa bangga karena Pertamina mempercayakan saya untuk mengirim BBM ke SPBU yang pada akhirnya akan disalurkan ke masyarakat," ujarnya dengan penuh syukur.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180783//bbm-IX2B_large.jpg
Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 2 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180768//bbm_pertamina-R5HJ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180697//ilustrasi-tIJ9_large.jpg
Pertamina Akan Terapkan BBM E10, AHM Pastikan Semua Motor Honda Sudah Kompatibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667//bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665//spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180655//bbm-xQyg_large.jpg
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement