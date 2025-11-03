Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sosok The Ning King, Miliarder Pendiri Alam Sutera yang Meninggal di Singapura

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |00:12 WIB
Sosok The Ning King, Miliarder Pendiri Alam Sutera yang Meninggal di Singapura
Sosok The Ning King, Miliarder Pendiri Alam Sutera yang Meninggal di Singapura
A
A
A

JAKARTA – Pengusaha nasional sekaligus pemilik dan pendiri Grup Alam Sutera, The Ning King meninggal dunia pada Minggu, (2/11/2025).  Kabar duka ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga serta manajemen Alam Sutera Group.

‘’Turut Berduka Cita Atas berpulangnya Bapak The Ning King, Pendiri Argo Manunggal Group (25 Mei 1932 – 2 November 2025), Segenap keluarga besar Alam Sutera Group menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya,’’ tulis akun Instagram Alam Sutera.

Informasi yang diterima Okezone, The Ning King meninggal di Singapura pada usia 94 tahun. Pendiri Kota Alam Sutera ini lahir pada 20 April 1931 di Bandung.

The Ning King pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2017. Saat itu kekayaannya mencapai USD450 juta atau setara Rp6,4 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Selain PT Alam Sutera Realty Tbk, The Ning King tercatat sebagai pemilik saham dari PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST).

Namun dia justru mengawali kariernya bukan dari dunia properti, melainkan dari bisnis tekstil di Bandung, Jawa Barat.

 

