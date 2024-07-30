Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Istana: Rosan di Eropa

Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Istana: Rosan di Eropa (Foto: Okezone)

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet berhembus kencang. Nama Rosan Roeslani dikabarkan menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia.

Sementara, Bahlil bakal dirotasi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menyebutkan bahwa Rosan Roeslani tengah berada di Eropa.

"Mas Rosan kan masih di eropa setahu saya," ucap Grace Natalie saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (30/7/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menambahkan bahwa pihaknya juga belum mendengar adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 31 Juli 2024.

BACA JUGA:

"Kami belum mendengar hal tersebut," kata dia dalam keterangannya.

Yusuf mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. "Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden," kata Yusuf.