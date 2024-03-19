Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Bahlil ke Mabes Polri Sore Ini, Ada Apa?

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:10 WIB
Menteri Bahlil ke Mabes Polri Sore Ini, Ada Apa?
Bahlil ke Mabes Polri sore ini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bakal berkunjung ke Mabes Polri sore ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh staf khusus Bahlil, Tina Talisa.

"Betul, Pak Bahlil akan ke Mabes Polri jam 16.00 nanti," kata Tina saat dikonfirmasi, Selasa (19/3/2024).

Namun Tina enggan memerinci ketika ditanya soal tujuan Bahlil menyambangi markas Korps Bhayangkara itu.

"Perihal apa yang menjadi latar kunjungan Pak Bahlil dapat dipastikan nanti saat beliau sudah tiba di sana," katanya.

Sebagai informasi Bahlil mengaku bakal membawa kasus dugaan pungli perizinan usaha pertambangan yang tidak hanya menyeret namanya, namun juga Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Telusuri berita finance lainnya
