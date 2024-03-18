Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bawa ke Ranah Hukum, Bahlil Curiga Namanya Dicatut soal Dituding Mainkan Izin Tambang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:36 WIB
Bawa ke Ranah Hukum, Bahlil Curiga Namanya Dicatut soal Dituding Mainkan Izin Tambang
Bahlil Curiga Namanya Dicatut soal Dugaan Pungli Izin Tambang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal dirinya dituding terlibat mempermainkan izin tambang.

Bahlil menduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan dirinya sebagai Menteri Investasi atau Satgas Investasi menarik pungutan liar ke perusahaan tambang.

 BACA JUGA:

Dugaan tersebut muncul setelah nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut mempermainkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan cara meminta sejumlah uang apabila izin mau diperpanjang.

"Saya sedang bicara dengan kepala biro hukum saya, kami sedang mempertimbangkan ini untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum khususnya ada dugaan pungli mengatasnamakan saya, atau mengatasnamakan Satgas," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (18/3/2024).

Bahlil menegaskan, dugaan terkait penarikan sejumlah uang atas IUP yang dicabut merupakan kabar yang kurang pas. Sebab menurutnya, selalu ada cara yang digunakan berbagai pihak untuk menyerang untuk menggagalkan kebijakan hilirisasi.

"Berbagai macam godaan atau cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini dicabut, termasuk menyerang kita di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, ramai diberitakan Bahlil Lahadalia diduga mempermainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belakangan kerap dicabut pemerintah karena dianggap tidak segera melakukan eksekusi di lapangan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku telah mendengar kabar bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
