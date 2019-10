JAKARTA - Presiden Joki Widodo (Jokowi) hari ini memanggil para calon wakil menteri untuk mendatangi Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Salah satu yang hadir ke Istana Kepresidenan hari ini adalah Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Budi Gunadi Sakidin.

Mengutip LHKPN, Jakarta, Jumat (25/10/2019), kekayaan Budi Gunadi Sadikin per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp143 miliar. Berikut kekayaan yang dimilikinya.

1. Tanah dan Bangunan

Budi Sadikin mempunyai 6 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp70 miliar. Dirinya memiliki tanah dan bangunan termahal dengan luas 582 m2/292 m2 di Kota Jakarta Selatan dengan harga Rp36 miliar.

Sedangkan, untuk nilai terkecil, dirinya mempunyai tanah seluas 50 m2 di Bandung dengan nilai Rp1 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Budi mempunyai 4 kendaraan yang terdaftar. Mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2019 Rp250 juta. Mobil Mercedes Benz E 300 Sedan tahun 2019 Rp500 juta. Mobil Mini Cooper Sedan tahun 2012 Rp350 juta. Mobil Mazda 2 All New Skyactiv R AT tahun 2015 Rp175 juta.

3. Harta Bergerak Lainnya, Surat Berharga serta Kas dan Setara Kas

Dirinya mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp3 miliar. Budi juga mempunyai surat berharga senilai Rp69 miliar.

Sedangkan kas dan setara kas, dirinya memiliki Rp5 miliar.

4. Utang

Dari besaran harta tersebut, dirinya tidak mempunyai utang.

