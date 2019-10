JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan di perdagangan akhir pekan ini. Harga emas Antam turun Rp5.000.

Hal tersebut sama dengan penurunan emas di divisi COMEX New York Mercantile Exchange. Di mana menguatnya pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street membuat harga logam mulia turun level psikologis di USD1.500 per ons.

Sementara itu, harga emas Antam kini dijual Rp752.000 per gram. Sebelumnya, harga emas Antam sempat mengalami kenaikan ke Rp757.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya yang dikutip dari situs resmi Antam, Jakarta, Selasa(29/10/2019).

- 0,5 gram: Rp400.500

- 1 gram: Rp752.000

- 2 gram: Rp1.453.000

- 3 gram: Rp2.158.000

- 5 gram: Rp3.580.000

- 10 gram: Rp7.095.000

- 25 gram: Rp17.630.000

- 50 gram: Rp35.185.000

- 100 gram: Rp70.300.000

- 250 gram: Rp175.500.000

- 500 gram: Rp350.800.000

- 1.000 gram: Rp701.600.000

