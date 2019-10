CHICAGO – Harga emas di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada perdagangan Senin. Hal ini disebabkan menguatnya pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street membuat harga logam mulia turun level psikologis di USD1.500 per ons .

Selain itu, pedagang tengah menunggu hasil pertemuan kebijakan Federal Reserve di minggu ini. Tentunya keputusan tersebut dapat menentukan perdagangan sejumlah aset, termasuk emas.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD9,5, atau 0,63%, menjadi ditutup pada USD1.495,8 per ounce. Demikian dikutip dari Xinhua, Selasa (29/10/2019).

Pada 1730 GMT, Dow Jones Industrial Average menambahkan 144,02 poin, atau 0,53 persen. Indeks S&P 500 naik 19,6 poin, atau 0,65%, dan Indeks Komposit Nasdaq naik 90,2 poin, atau 1,09%.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan ekuitas AS. Ketika pasar saham sedang naik, investor mungkin berhenti membeli aset safe-haven.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 0,5%, atau 0,28% menjadi ditutup pada USD17,876 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD14,3, atau 1,53%, menjadi menetap pada USD919 per ounce.

