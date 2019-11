JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai mimpi terhadap ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jokowi ingin ibu kota baru ini sebagai kota yang terbaik di dunia. Artinya seluruh fasilitas yang ada di dalamnya harus memiliki kualitas yang paling baik di dunia.

Sebagai salah satu contohnya adalah ibu kota baru ini harus memiliki teknologi terbaik di dunia. Dirinya membayangkan jika ibu kota baru menjadi pusat dari perusahaan-perusahaan teknologi dunia seperti silicon valley yang ada di Amerika Serikat.

Silicon Valley atau Lembah Silikon diketahui merupakan julukan untuk daerah selatan San Fransisco Bay Area, California Amerika Serikat. Julukan ini karena daerah ini memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan semi konduktor.

Beberapa perusahaan yang menghuni Silicon Valley itu antara lain Adobe System, Apple Computer, Cisco System, eBay, Google, Hewlett-Packard, Intel hingga Yahoo!.

"Saya hanya bayangkan. Di sana nanti ada cluster pemerintahan, ada cluster teknologi dan inovasi seperti Silicon Valley, ada cluster pendidikan universitas terbaik, cluster layanan kesehatan, dan cluster wisata," ujarnya dalam acara IIDP 2019, di JIExpo, Jakarta, Rabu (6/11/2019)

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut jika ibu kota baru ini nantinya akan menjawab persoalan kota besar. Maksudnya adalah, ibu kota baru ini akan memiliki kawasan pedestrian yang luas, transportasi publik yang bebas emisi, dan segala harga terjangkau sehingga menggembirakan bagi warganya.

"Ibu kota baru juga kota bisnis. Tetapi bisnis yang bebas emisi, atau industri yang bebas emisi yang pekerjaan orang kelas dunia," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan agar seluruh fasilitas yang ada di sana memiliki kualitas baik. Misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan hingga pariwisatanya sehingga menjadi percontohan kota lain di dunia

"Mimpinya memang harus tinggi. Dubai, the happiest city on the earth. Ibu kota baru the best on earth, the cleanest city, the most innovative city, dan the most-most lainnya. Kita memang harus menginstall sistem baru di kota ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Jokowi berharap ketika ibu kota nantinya pindah, pola pikir ASN/TNI/Polri juga harus mengubah budaya kerja dan mengubah pola pikir. Sebab perubahan itu tidak akan terwujud jika mindset juga tidak diubah.

Karena menurutnya, pembangunan ibu kota baru ini mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Sekitar Rp420 triliun dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota dengan berbagai macam skema.

"Pembangunan ibu kota baru hanya sebagian kecil kebutuhan infrastruktur nasional. Kita tahu tahun depan anggaran infrastruktur naik dari Rp 420 triliun tahun Rp 430 triliun tahun 2020. Gede banget, ini duit semuanya," jelasnya.