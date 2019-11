JAKARTA – Teras merupakan representatif si pemilik. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa teras merupakan bagian dari muka si pemilik.

Agar terlihat apik, pemilik rumah yang memiliki bajet terbatas tak perlu menyewa jasa konsultasi design interior. Pemilik rumah bisa mewujudkan teras impian dengan membuatnya sendiri dengan metode do it yourself (DIY). Selain menghemat uang, selera dan idenya bisa disesuaikan keinginan.

Teras DIY bisa ada perabotan seperti sofa, bangku, meja besar atau mungil, bahkan ayunan.

Melansir The Spruce, Jumat (8/11/2019), inilah 10 ide design teras.

1. Sofa Outdoor dan Meja Kecil

Mulailah mendesain terasmu sendiri dengan furnitur DIY seperti sofa dan coffe table. Sofanya dapat bernuansa modern dengan garis-garis yang panjangnya 72 meter. Bangku yang ramping cocok untuk ruang sempit tapi masih cukup besar. Kayu digunakan sebagai material dasar sehingga tahan terhadap segala cuaca.

Contohnya sofa outdoor dan meja kecil buatan Carmona.

2. Meja Outdoor Kecil

Memiliki meja kecil di samping sofa juga disarankan untuk desain terasmu. Meja ini berfungsi untuk menaruh minuman, makanan, atau tempat tanaman. Meja ini berukuran 2 meter x 4 meter menggunakan material terjangkau dan mudah dibuat, bahkan pemula sekalipun.

3. Meja Lama Yang Diperbarui

Jika kamu memiliki teras yang sempit, bukan berarti kami tidak bisa mempunyai meja. Meja ini diperbarui dan ditambahkan kayu-kayu. Hasilnya, meja kecil untuk makan atau tempat menaruh barang yang cantik.

Contohnya Reclaimed Wood Patio Farm Table buatan Funky Junk Interiors.

4. Sofa dengan Palet Jika kamu merencanakan membuat teras DIY, area duduk itu harus. Palet berasal dari kayu-kayu yang disatukan sedemikian rupa. Sofa dari palet merupakan ide yang menarik. Hanya dengan menambahkan bantal, sofa DIY sudah jadi. Misalnya Easy Pallet Sofa dari Amber Tysl. 5. Bangku Gaya Zaman Pertengahan Abad Bangku ini akan terlihat bagus jika diletakkan di teras, dek. Bahkan gazebo. Bangku ini dibangun dari kayu pinus lalu direkatkan dengan lem kayu. Mengecat ulang kayu dengan warna yang diinginkan bisa menimbulkan kesan unik. Contohnya Mid-Century Slatted Bench buatan A Beatiful Mess. 6. Bar Luar Ruangan Walaupun mimpimu adalah memiliki dapur luar ruang, bar luar ruangan ini juga akan memberikan kesan yang sama. Bar terbuat dari kayu yang memiliki rak untuk penyimpanan, botol, atau gelas. Dilengkapi dengan gaya industrial DIY yang memberikan nuansa industri. Misalnya Outdoor Bar dari The MerryThought. 7. Bangku Luar Ruangan dengan Tempat Penyimpanan Bangku luar ruangan ini misalnya hasil desain Neli. Teras luar ruangan ini adalah untuk bangku untuk duduk dan tempat penyimpanan rahasia. Selain pembuatannya yang mudah dan harganya hanya USD200 atau sekitar Rp280.000 (Rp14.000 per USD). Contohnya Outdoor Modular Bench dengan Tempat Penyimpanan milik Neli Design. 8. Meja Kecil Dengan Tanaman Meja unik ini memiliki dudukan dan rak tanaman. Meja bernuansa modern yang fungsional dan penuh seni. Meja ini juga mungil membuatnya cocok untuk teras kecil. Misalnya Outdoor Coffee Table with Planter dari RemodellaCasa. 9. Ayunan Pada Teras Memiliki ayunan adalah tantangan bagi pembuat furnitur pemula. Ayunan teras ini contohnya hanya berukuran 2 meter X 4 meter, dengan tali dan penyangga di atasnya. Contohnya Porch Swing hasil buatan Simply Designing. 10. Payung Berdiri pada Teras Jika kamu memiliki payung di teras, kamu mungkin memiliki masalah dengan angin yang membawa terbang payungmu. Stand payung berdiri ini adalah proyek DIY yang sangat sederhana yang akan menjaga payung untuk tidak terbang. Misalnya Patio Umberella Stand dari Delia Creates.