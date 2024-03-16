5 Tips Menata Kamar Tidur Jadi Lebih Nyaman dan Rapi

JAKARTA – Kamar tidur merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah dan berfungsi sebagai ruangan untuk beristirahat dan bekerja. Menata ulang kamar tidur menjadi hal penting untuk menciptakan suasana baru yang nyaman, dan mengubah suasana dengan melakukan pergantian menjadi kehendak pribadi bagi semua orang.

Namun, jika ingin menata ulang kamar tidur, perlu melakukan beberapa perencanaan agar hasil yang akan diperoleh dapat memuaskan sehingga waktu istirahat bisa maksimal.

Lalu, bagaimana cara menata ulang kamar tidur? Berikut 5 aturan menata kamar tidur yang dilansir dari Real Simple, Sabtu (16/3/2024).

BACA JUGA: 5 Tips Dekorasi Rumah Sambut Bulan Ramadhan Lebih Meriah

1. Disarankan untuk tidak meletakkan tempat tidur di daerah sudut

Penempatan tempat tidur di daerah sudut membatasi akses dan terlihat lebih sempit. "Menempatkan tempat tidur di sudut menimbulkan beberapa tantangan fungsionalitas dengan membatasi aksesibilitas, menghilangkan peluang untuk penyimpanan, dan lebih baik dihindari di kamar dengan tempat tidur besar," kata Tamara Honey, desainer interior dan pendiri House of Honey.

2. Tempat tidur harus terlihat saat masuk ke dalam kamar

Dengan terlihatnya tempat tidur membuat kesan yang rapi dan minimalis. “Disarankan untuk menempatkan tempat tidur menghadap pintu masuk kamar sehingga ketika berjalan melewatinya, Bisa melihat keseluruhan desain dalam sekejap,” kata desainer interior Kate Dawson.