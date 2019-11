JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan pagi ini. Pasalnya, Rupiah tetap berada di level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Rabu (13/11/2019) pukul 8.52 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 28,5 poin atau 0,20% ke level Rp14.082 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.070-Rp14.084 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 30 poin atau 0,21% ke level Rp14.080 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.080 per USD pada hari ini.

Mata uang Dolar sedikit berubah pada perdagangan Selasa (12/11/2019) waktu setempat. Hal ini usai Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya pada hari Selasa tidak memberikan perincian baru tentang keadaan perang dagang pemerintah dengan China.

Melansir Reuters, New York, Rabu (13/11/2019), dolar mengalami kenaikan moderat pada awal perdagangan. Akan tetapi, di akhirnya menetap di 98,310 terhadap sekeranjang enam mata uang. Kenaikan hingga 0,11% tersebut dibandingkan pada sesi siang di 98,304 usai Trump memberikan pernyataan.

Berbicara di The Economic Club of New York, Trump malah membidik sekali lagi di Federal Reserve. Di mana dirinya mengeluhkan bahwa Amerika Serikat memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada negara-negara maju lainnya.

"Beri aku beberapa. Beri aku uang itu. Saya ingin uang itu. Federal Reserve kami, tidak membiarkan kami melakukannya," ujar Trump.

(rzy)