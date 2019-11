JAKARTA - Baru-baru ini, terjadi kejadian unik nan mengharukan yang melibatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Hal ini terjadi saat dirinya menghadiri acara Global Sustainable Development Report 2019.

Saat memberikan pidato, secara tiba-tiba Suharso berhenti berbicara. Tentu saja ini membuat semua orang yang sedang mendengarkan pidatonya menjadi bingung dan bertanya-tanya.

Masih sambil berdiri, Suharso berpegangan pada mimbar yang berada di depannya. Selang 10 detik kemudian, barulah Suharso berbicara kembali.

Namun, kejadian tersebut terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Itu terjadi tidak lama setelah kejadian pertama.

Baca Juga: Sedang Pidato, Suharso Mendadak Nge-drop dan Tinggalkan Ruangan

Apa yang sebenarnya terjadi pada Suharso? Mengapa bisa begitu? Berikut beberapa fakta yang terlah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (23/11/2019), seputar Suharso yang mendadak bergeming saat pidato.

1. Mengantuk saat pidato

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengantuk di tengah sambutannya dalam acara Global Sustainable Development Report 2019 hari ini. Saat sedang berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan, tiba-tiba Suharso berhenti berbicara.

"Saya capek dan harus segera memulai aktivitas pukul 07.30 WIB," ungkap Suharso.

2. Baru pulang dari rumah sakit

Suasana menjadi hening karena bertanya-tanya dengan Menteri Suharso yang berhenti bicara secara tiba-tiba. Selang 10 detik kemudian, dia pun menyatakan kalau dia kelelahan karena baru meninggalkan rumah sakit.

Baca Juga: Menteri Suharso Manfaatkan Big Data untuk Perencanaan Pembangunan

"Saya capek karena baru meninggalkan rumah sakit pukul 03.00 pagi dan coba tidur. Lalu Saya harus segera mulai aktivitas pukul 07.30," aku Suharso di Hotel Pullman.

3. Sedang kurang fit

Selain mengantuk, rupanya Suharso sedang tidak fit. Dia pun tak lupa meminta maaf karena kurang sehat dalam menghadiri acara yang disebut GSDR 2019 itu.

"Saya minta maaf kalau kurang fit," katanya.

4. Mendadak berhenti berbicara lagi

Setelah mengungkapkan bahwa dirinya kelelahan dan kurang fit. Suharso kembali melanjutkan sambutannya. Namun, saat sedang membahas peluang Indonesia, Suharso kembali berhenti berbicara.

"Laporan fokus pada raihan SDG (Sustainable Development Goal). Kami paham bahwa Indonesia punya kesempatan lain. Fyi, SDG Indonesia.... Need a break. Its okay," ucapnya dengan lirih.

5. Adik Suharso meninggal dunia

Pertanyaan muncul ketika Suharso mengungkapkan bahwa Dia baru keluar dari rumah sakit pukul 3 pagi. Rupanya, adik Suharso meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh Co-Chair Independent Global Scientist GSDR 2019 Endah Murningtyas dalam konferensi persnya.

"Iya seharusnya Pak Suharso ada di samping kita sekarang. Tapi gak bisa hadir karena Pak Suharso adiknya itu meninggal. Makanya beliau baru keluar dari rumah sakit itu sekitar jam 4, terus mencoba tidur tapi susah," pungkas Endah.