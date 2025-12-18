Kepala Bappenas Ungkap RI Berhasil di World Expo 2025 Berkat Arahan Presiden

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan, keberhasilan Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka, Jepang, berkat arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Tanpa arahan dari beliau, tanpa perintah dari beliau, ini tidak terjadi,” ujarnya dalam acara Syukuran dan Peluncuran Buku Partisipasi Indonesia dalam Expo 2025 Osaka di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu 17 Desember 2025.

Selama enam bulan penyelenggaraan, Paviliun Indonesia mencatat capaian signifikan. Tercatat, lebih dari 3,5 juta pengunjung hadir, melampaui target awal 2,8 juta pengunjung dan berhasil meraih Silver Award untuk Self-built Pavilion.

Selain itu, telah terselenggara lebih dari 104 business forum dan one-on-one meeting, yang menghasilkan komitmen investasi mencapai USD28,9 miliar atau sekitar Rp450 triliun dalam berbagai bentuk kerja sama, termasuk Nota Kesepahaman (MoU), Letter of Intent (LoI), hingga kesepakatan sektor pariwisata.

Rachmat menambahkan, keberhasilan Paviliun Indonesia di Osaka merupakan sebuah legasi dan pijakan strategis untuk keberhasilan berikutnya.

"Expo Osaka bukan hanya menghasilkan keberhasilan yang tercatat, Expo Osaka menunjukkan kalau kita mau dan Tuhan merestui, kita bisa. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kita kerja ikhlas, Allah SWT pasti akan merestui. Mari kita buktikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya berakhir di Osaka Expo," katanya.